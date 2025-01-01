Меню
О персоне
Фильмография
Авангард Леонтьев
Avangard Leontiev
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев
Avangard Leontiev
Дата рождения
27 февраля 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
7.7
Сибирский цирюльник
(1998)
7.7
Утомленные солнцем
(1994)
7.6
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
(1979)
Фильмография Авангард Леонтьев
Актер
11
Арсеньев
драма
2025, Россия
Приход
драма
2024, Россия
Охотники за бриллиантами
драма, боевик, криминал
2011, Россия
Герой нашего времени
драма, исторический, мелодрама
2007, Россия
7.2
Превращение
Prevrashchenie
мистика, драма
2002, Россия
7.7
Сибирский цирюльник
Sibirskiy tsiryulnik
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
6.5
Серп и молот
Hammer and Sickle
фантастика, исторический, драма
1994, СССР
7.7
Утомленные солнцем
Utomlennye solntsem
драма
1994, Франция / Россия
Смотреть трейлер
6.7
Петух и боярин
Petukh i boyarin
анимация, короткометражный
1986, СССР
7.6
Несколько дней из жизни И.И. Обломова
Neskolko dney iz zhizni I.I. Oblomova
драма
1979, СССР
5.8
Шелковая кисточка
Shelkovaya kistochka
детский
1977, СССР
Смотреть кино за 1
