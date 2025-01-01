Меню
Авангард Леонтьев
Авангард Леонтьев Avangard Leontiev
Авангард Леонтьев

Авангард Леонтьев

Avangard Leontiev

Дата рождения
27 февраля 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, Россия

Фильмография Авангард Леонтьев

Жанр
Год
Актер 11
Арсеньев
драма 2025, Россия
Приход
драма 2024, Россия
Охотники за бриллиантами
Охотники за бриллиантами
драма, боевик, криминал 2011, Россия
Герой нашего времени
Герой нашего времени
драма, исторический, мелодрама 2007, Россия
Превращение 7.2
Превращение Prevrashchenie
мистика, драма 2002, Россия
Сибирский цирюльник 7.7
Сибирский цирюльник Sibirskiy tsiryulnik
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
Серп и молот 6.5
Серп и молот Hammer and Sickle
фантастика, исторический, драма 1994, СССР
Утомленные солнцем 7.7
Утомленные солнцем Utomlennye solntsem
драма 1994, Франция / Россия
Смотреть трейлер
Петух и боярин 6.7
Петух и боярин Petukh i boyarin
анимация, короткометражный 1986, СССР
Несколько дней из жизни И.И. Обломова 7.6
Несколько дней из жизни И.И. Обломова Neskolko dney iz zhizni I.I. Oblomova
драма 1979, СССР
Шелковая кисточка 5.8
Шелковая кисточка Shelkovaya kistochka
детский 1977, СССР
