Юный Костя, горячий поклонник археологии, в ходе учебных раскопок натыкается на ларец с древней картой, на которой указан путь к легендарным сокровищам Ермака. Некогда из-за этого клада погиб дедушка мальчика, и теперь Костя намерен во что бы то ни стало осуществить мечту деда. Убедив родителей, что он едет в деревню к бабушке, сам герой отправляется на поиски сокровищ. Неожиданно для Кости компанию ему составляет сбежавшая из дома девочка Маша. На пути ребят ждут погони с участием бандитов и полицейских, разгадывание древних секретов и другие приключения.
Одиннадцатилетний мальчик Костя из Перми очень любит археологию. Однажды он находит карту, которая может привести к сокровищам легендарного Ермака. Из-за них когда-то погиб дедушка Кости. Мальчик решает отправиться на поиски клада, но вскоре выясняется, что за сокровищами охотится не только он, а еще и бандиты.