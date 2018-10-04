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Киноафиша Фильмы Сокровища Ермака

Сокровища Ермака

Sokrovishcha Ermaka 18+
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О фильме

Юный Костя, горячий поклонник археологии, в ходе учебных раскопок натыкается на ларец с древней картой, на которой указан путь к легендарным сокровищам Ермака. Некогда из-за этого клада погиб дедушка мальчика, и теперь Костя намерен во что бы то ни стало осуществить мечту деда. Убедив родителей, что он едет в деревню к бабушке, сам герой отправляется на поиски сокровищ. Неожиданно для Кости компанию ему составляет сбежавшая из дома девочка Маша. На пути ребят ждут погони с участием бандитов и полицейских, разгадывание древних секретов и другие приключения.

  • Сценарист Кирилл Седухин, как и главный герой Костя, – уроженец Пермского края.
  • Продюсер картины Алексей Учитель, снимавший в Перми свой фильм “Географ глобус пропил”, лично попросил Станислава Хоробрых, директора музея “Палаты Строгановых”, о помощи в организации съемок на музейной территории.
  • В 2014 году «Сокровища Ермака» получили госфинансирование от Министерства культуры в размере 35 миллионов рублей. В 2017 году Минкульт не принял готовый вариант картины, аргументировав свой отказ радикальными изменениями в сюжете. Чтобы не нарушать условия соглашения, создателям пришлось переснять фильм.
  • В качестве источника вдохновения создатели ленты упоминали франшизу об Индиане Джонсе.

Одиннадцатилетний мальчик Костя из Перми очень любит археологию. Однажды он находит карту, которая может привести к сокровищам легендарного Ермака. Из-за них когда-то погиб дедушка Кости. Мальчик решает отправиться на поиски клада, но вскоре выясняется, что за сокровищами охотится не только он, а еще и бандиты.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 4 октября 2018
Премьера в мире 4 октября 2018
Другие названия
Sokrovishcha Ermaka, Ermak's Treasure, Treasures of Ermak, Yermak's Treasure, Сокровища Ермака
Режиссер
Олег Денисов
В ролях
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
Ирина Горячева
Ирина Горячева
Сергей Гамов
Сергей Гамов
Полина Воробьева
Полина Воробьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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Сокровища Ермака
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