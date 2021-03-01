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Марина Левтова
Марина Левтова
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Марина Левтова
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Дата рождения
27 апреля 1959
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
27 февраля 2000
Карьера
Актриса
Биография Марины Левтовой
Родилась 27 апреля 1959 года. Нерюктяйинский наслег, Мегино-Кангаласский район, СССР (Россия).
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Фильмография Марины Левтовой
Президент и его женщина
комедия
1996, Россия
4.0
Время печали ещё не пришло
драма
1995, Россия
6.0
Подземелье ведьм
фантастика, фэнтези, мелодрама, приключения
1990, СССР / Чехословакия
6.0
Кувырок через голову
комедия, семейный
1987, СССР
6.0
Наградить (посмертно)
боевик, криминал
1986, СССР
6.0
Про кота...
мюзикл, семейный
1985, СССР
6.0
Еще люблю, еще надеюсь...
мелодрама, драма
1984, СССР
7.0
Вера, надежда, любовь
приключения
1984, СССР
6.0
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«Прости»: Дарья Мороз показала редкое фото со своей покойной мамой Мариной Левтовой
Левтовой не стало 21 год назад.
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1 марта 2021 13:28
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