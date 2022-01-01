Шла собака по роялю, 1978

Юная почтальонка Таня Канарейкина живет в селе Берсеневка и мечтает о «романтической» жизни. Когда на работу в село приезжает молодой летчик Комаров, девушка понимает – вот она, ее судьба. Ведь Комаров не похож на обычных и приземленных деревенских жителей – он умеет водить самолет и играет на трубе. Героиня упрямо преследует своего избранника, не понимая, что тот совершенно не заинтересован в знакомстве с ней. В попытках найти свое счастье там, где его и в помине нет, Канарейкина совершенно не замечает своего соседа Мишку Синицына, человека путь и не романтичного, но светлого и надежного…