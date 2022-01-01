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Шла собака по роялю Шла собака по роялю
Киноафиша Фильмы Шла собака по роялю

Шла собака по роялю, 1978

1978 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юная почтальонка Таня Канарейкина живет в селе Берсеневка и мечтает о «романтической» жизни. Когда на работу в село приезжает молодой летчик Комаров, девушка понимает – вот она, ее судьба. Ведь Комаров не похож на обычных и приземленных деревенских жителей – он умеет водить самолет и играет на трубе. Героиня упрямо преследует своего избранника, не понимая, что тот совершенно не заинтересован в знакомстве с ней. В попытках найти свое счастье там, где его и в помине нет, Канарейкина совершенно не замечает своего соседа Мишку Синицына, человека путь и не романтичного, но светлого и надежного…

  • В основу сценария легла повесть Виктории Токаревой «Неромантичный человек». 
  • Роль главной героини, Тани Канарейкиной, исполнила дебютантка Елена Кищик, однако озвучивала ее более опытная коллега Анна Каменкова. Любопытно, что впоследствии Елена Кищик занималась не столько кино, сколько озвучиванием игр, таких как The Witcher 3: Wild Hunt, Assassin’s Creed: Revelations, World of Warcraft. 
  • Фильм снимался во Владимирской области. Основными съемочными локациями стали город Ковров и село Любец. 
  • Роль тракториста Миши Синицына стала первой и единственной в карьере Александра Фомина: 21-летний актер трагически погиб в 1978 году.

Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «романтического» не наблюдает в деревенской жизни. А вокруг летают космонавты, меняются министры, начинаются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все это только в телевизоре.

Отвернулась Танька от экрана и стала судьбу свою складывать: вначале с летчиком Комаровым с аэродрома соседних Верхних Ямок, не подозревающем о ее существовании, затем — с Мишкой, что живет напротив и без нее знает, что на ней женится. А между тем десятилетняя сестрица, наблюдая кривизну Танькиной судьбы, сочиняет частушки…

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 1 января 1978
Премьера в мире 1 января 1978
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
В ролях
Елена Кищик
Александр Фомин
Валерий Кисленко
Дарья Мальчевская
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Шла собака по роялю 2 постера
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Шла собака по роялю
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