Шла собака по роялю, 1978

Юная почтальонка Таня Канарейкина живет в селе Берсеневка и мечтает о «романтической» жизни. Когда на работу в село приезжает молодой летчик Комаров, девушка понимает – вот она, ее судьба. Ведь Комаров не похож на обычных и приземленных деревенских жителей – он умеет водить самолет и играет на трубе. Героиня упрямо преследует своего избранника, не понимая, что тот совершенно не заинтересован в знакомстве с ней. В попытках найти свое счастье там, где его и в помине нет, Канарейкина совершенно не замечает своего соседа Мишку Синицына, человека путь и не романтичного, но светлого и надежного…
Таня Канарейкина живет в Берсеневке и ничего «романтического» не наблюдает в деревенской жизни. А вокруг летают космонавты, меняются министры, начинаются и заканчиваются чемпионаты мира. Но все это только в телевизоре.
Отвернулась Танька от экрана и стала судьбу свою складывать: вначале с летчиком Комаровым с аэродрома соседних Верхних Ямок, не подозревающем о ее существовании, затем — с Мишкой, что живет напротив и без нее знает, что на ней женится. А между тем десятилетняя сестрица, наблюдая кривизну Танькиной судьбы, сочиняет частушки…