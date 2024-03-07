Признанный специалист по современному искусству Андре Массон получает информацию о том, что в городе Мюлузе, расположенном на границе с Германией, обнаружена редкая картина австрийского экспрессиониста Эгона Шиле «Увядшие подсолнухи». Это полотно считалось навсегда утраченным в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Массон не верит в возможность обнаружения мирового шедевра. Однако искусствовед все же отправляется в Мюлуз. Экспертиза устанавливает подлинность картины, конфискованной нацистами во время войны в 1939 году. И вскоре вокруг бесценной находки начинают происходить скандальные события и грязные манипуляции, грозящие полностью уничтожить карьеру Массона.