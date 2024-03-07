Оповещения от Киноафиши
Украденная картина

Украденная картина

Le tableau volé 18+
О фильме

Признанный специалист по современному искусству Андре Массон получает информацию о том, что в городе Мюлузе, расположенном на границе с Германией, обнаружена редкая картина австрийского экспрессиониста Эгона Шиле «Увядшие подсолнухи». Это полотно считалось навсегда утраченным в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Массон не верит в возможность обнаружения мирового шедевра. Однако искусствовед все же отправляется в Мюлуз. Экспертиза устанавливает подлинность картины, конфискованной нацистами во время войны в 1939 году. И вскоре вокруг бесценной находки начинают происходить скандальные события и грязные манипуляции, грозящие полностью уничтожить карьеру Массона.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Премьера в мире 7 марта 2024
Дата выхода
31 июля 2025 Австралия M
11 сентября 2025 Аргентина +13
17 июля 2025 Гватемала
25 июля 2025 Испания
8 мая 2025 Италия
24 июля 2025 Мексика A
15 августа 2024 Нидерланды 6
1 мая 2024 Франция
Бюджет €100 000
Сборы в мире $3 257 202
Производство SBS Productions, Canal+, Ciné+
Другие названия
Le tableau volé, Auction, El cuadro robado, El cuadro perdido, A OBRA PERDIDA, Il quadro rubato, Mekhirah Poombit, The Stolen Painting, Украденная картина, オークション 〜盗まれたエゴン・シーレ, 逆轉拍賣師
Режиссер
Паскаль Боницер
В ролях
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Нора Хамзави
Луиз Шевильот
Луиз Шевильот
Лоранс Кот
Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
