Признанный специалист по современному искусству Андре Массон получает информацию о том, что в городе Мюлузе, расположенном на границе с Германией, обнаружена редкая картина австрийского экспрессиониста Эгона Шиле «Увядшие подсолнухи». Это полотно считалось навсегда утраченным в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. Массон не верит в возможность обнаружения мирового шедевра. Однако искусствовед все же отправляется в Мюлуз. Экспертиза устанавливает подлинность картины, конфискованной нацистами во время войны в 1939 году. И вскоре вокруг бесценной находки начинают происходить скандальные события и грязные манипуляции, грозящие полностью уничтожить карьеру Массона.
|31 июля 2025
|Австралия
|M
|11 сентября 2025
|Аргентина
|+13
|17 июля 2025
|Гватемала
|25 июля 2025
|Испания
|8 мая 2025
|Италия
|24 июля 2025
|Мексика
|A
|15 августа 2024
|Нидерланды
|6
|1 мая 2024
|Франция
Французская виза № 157685 выдана 12-12-2024.