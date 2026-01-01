Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Одри Дана
Audrey Dana
Киноафиша
Персоны
Одри Дана
Одри Дана
Audrey Dana
Дата рождения
14 февраля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Рюэй-Мальмезон, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Биография Одри Дана
Родилась 14 февраля 1979 года. Во Франции.
Развернуть
Популярные фильмы
7.1
Железнодорожный роман
(2007)
7.0
Я и ты
(2017)
6.8
Дела человеческие
(2021)
Фильмография Одри Дана
5.5
Зорро
комедия, приключения
2024, Бельгия/Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
5
Мужчины на грани нервного срыва
Hommes au bord de la crise de nerfs
комедия
2022, Франция / Бельгия
6.8
Дела человеческие
Les choses humaines
драма
2021, Франция
Смотреть трейлер
5.9
Французский батя
Profession du père
комедия, драма
2020, Франция
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.5
Негабаритный груз
Convoi exceptionnel
комедия
2019, Франция / Бельгия
Смотреть трейлер
4.8
Если б я была мужчиной
Si j'étais un homme
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Я и ты
Sage femme / Midwife
драма
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.2
Афера доктора Нока
Knock
комедия
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
Показать еще
Новости о Одри Дана
Третий фестиваль французского кино пройдёт кинотеатрах СИНЕМА ПАРК по всей России
Хозяйки помешались на «умных» корейских тряпках из Fix Price — 7 мест, где они работают в разы лучше обычных
В августе скупаю болгарский перец ящиками — и запекаю: узнала у шеф-повара рецепт умопомрачительного лечо
Нужно ли ногтям отдыхать от гель-лака? Раньше ломала голову, а теперь знаю точно – мастер поставила точку в спорах
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
5 дорам от Netflix, идеальных от первой до последней минуты — такие и друзьям посоветовать не стыдно: у двух рейтинг 8,7 на IMDb
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
Новый телесериал по Стивену Кингу оказался ни рыба ни мясо: писатель написал жалкую пародию «Очень странных дел»
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить