Семейка монстров
– Маленькому Вампиру 10 лет уже 300 лет. Он живет в доме с привидениями и веселыми монстрами, но ему скучно до смерти... Он мечтает ходить в школу, чтобы общаться другими детьми, но родители не разрешают ему выходить из дома. Вместе со своим псом Фантомато. Маленький вампир тайно выбирается наружу в поисках новых друзей. У него появляется настоящий друг Майкл, но дружба вампира и человека привлекает внимание не только всей семейки вампиров, но и ужасного Гиббуса - ее старого врага.
