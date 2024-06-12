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Постер фильма Париж-мариж
Постер фильма Париж-мариж
Постер фильма Париж-мариж
Постер фильма Париж-мариж
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
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Киноафиша Фильмы Париж-мариж

Париж-мариж

Paradis Paris 18+
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Самовлюбленная итальянская оперная певица просыпается в морге и обнаруживает, что ее кончина осталась незамеченной. Британский каскадер сомневается в своей профессии, когда его сын попадает в аварию. Эксцентричная стареющая колумбийка заключает договор с самой смертью. Мари-Сериз, подавленный и униженный подросток, пытается покончить с собой, но вместо этого оказывается похищенной и неожиданно превращает своего похитителя в психоаналитика. Эдуар, ведущий популярной криминальной телепередачи, чувствует себя неуютно, когда ему напоминают о его смертности.
Париж-мариж - trailer
Париж-мариж  trailer
Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 16 мая 2025
Премьера в мире 12 июня 2024
Дата выхода
12 июня 2024 Бельгия 16
8 августа 2024 Германия 12
13 июня 2024 Греция
19 июля 2024 Латвия N12
26 июля 2024 Литва N
29 августа 2024 Нидерланды 16
2 января 2025 Португалия
15 августа 2024 Сербия o.A.
14 ноября 2024 Украина 16+
12 июня 2024 Франция
31 октября 2024 Черногория o.A.
Сборы в мире $475 206
Производство Vito Films, Marjane Satrapi Films, StudioCanal
Другие названия
Paradis Paris, Dear Paris, Paris Paradies, Pariis mu paradiis, Párizsi pillanatok, Paryskie historie, Tudo Acontece em Paris, Παριζιάνικες ιστορίες, Райский Париж, Смерть у Парижі
Режиссер
Маржан Сатрапи
Маржан Сатрапи
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Бен Элдридж
Бен Элдридж
Росси де Пальма
Росси де Пальма
Эдуардо Норьега
Эдуардо Норьега
Мартина Гарсия
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.6 IMDb
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Париж-мариж
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Париж-мариж - trailer
Париж-мариж Trailer
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