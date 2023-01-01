Сериал «Кайзер Карл» рассказывает о восхождении Карла Лагерфельда в мире парижской высокой моды. В 1972 году столицей моды безраздельно правит Ив Сен-Лоран. Однако 38-летний талантливый дизайнер Лагерфельд бросает вызов классике, предлагая свои нестандартные авторские модели одежды и аксессуаров. Он знакомится с молодым денди Жаком де Башером, который вдохновляет его на борьбу с самыми престижными в мире брендами и модными домами. Вечеринки, соперничество, декаданс, трагические любовные похождения и великая дружба.