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Александра Лами
Александра Лами
Alexandra Lamy
О персоне
Фильмография
Александра Лами
Alexandra Lamy
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Дата рождения
14 октября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Александры Лами
Родилась 14 октября 1971 года. Алес, Франция.
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Фильмография Александры Лами
Комната чудес
комедия, драма
2022, Франция
0.0
Залёт
комедия
2021, Франция
5.0
Детство бедовой Джейн
приключения, анимация, комедия
2020, Франция / Дания
7.0
Махнемся телами
комедия, мелодрама
2020, Франция
5.0
Негабаритный груз
комедия
2019, Франция / Бельгия
4.0
Без фильтра
комедия
2019, Франция / Бельгия
6.0
Попробуй подкати
комедия
2018, Франция
6.0
Чего хочет Джульетта
комедия
2017, Франция
5.0
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