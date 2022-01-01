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Изабель Карре
Изабель Карре
Isabelle Carré
О персоне
Фильмография
Изабель Карре
Isabelle Carré
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Дата рождения
28 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Биография Изабель Карре
Родилась 28 мая 1971 года. Париж, Франция.
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Фильмография Изабель Карре
Генерал Де Голль
драма, биография, исторический
2020, Франция
5.0
Настоящий парень
комедия, драма
2019, Франция / Бельгия
6.0
Путешествие из Парижа
комедия
2015, Франция
5.0
21 ночь с Патти
комедия
2015, Франция
6.0
Я дышу
драма
2014, Франция
7.0
Вишенка на новогоднем торте
комедия
2012, Франция
6.0
Волшебный лес
анимация
2012, Франция
5.0
Встречный ветер
детектив, драма
2011, Франция / Бельгия
4.0
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