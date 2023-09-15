Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Убийственные горки
1 постер
Киноафиша Сериалы Убийственные горки

Убийственные горки (2023 - …)

Killer Coaster 18+
Год выпуска 2023
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

События разворачиваются в местечке под названием Палава-ле-Флот в 1998 году. Сандрин всегда чувствовала в себе задатки сыщицы и успела порядком надоесть сотрудникам правоохранительных органов из местного департамента. Теперь она решает устроиться на работу под прикрытием, после того как в парке развлечений нашли труп. Сандрин проникла на место происшествия под видом продавщицы сахарной ваты. Оказывается, шумная ярмарка может быть местом, где орудует опасный преступник. Главная героиня намерена вычислить убийцу.

В ролях
В ролях
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Александра Лами
Александра Лами
Жан-Пьер Мартен
Жан-Пьер Мартен
Бруно Лоше
Бруно Лоше
Одри Лами
Одри Лами
Хлоя Жуанне
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Убийственные горки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше