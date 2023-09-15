События разворачиваются в местечке под названием Палава-ле-Флот в 1998 году. Сандрин всегда чувствовала в себе задатки сыщицы и успела порядком надоесть сотрудникам правоохранительных органов из местного департамента. Теперь она решает устроиться на работу под прикрытием, после того как в парке развлечений нашли труп. Сандрин проникла на место происшествия под видом продавщицы сахарной ваты. Оказывается, шумная ярмарка может быть местом, где орудует опасный преступник. Главная героиня намерена вычислить убийцу.