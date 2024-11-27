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Киноафиша Сериалы Это Париж!

Это Париж! (2024 - 2024)

Ça, c'est Paris 18+
Год выпуска 2024
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал France 2
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Гаспар Бертиль, владелец парижского кабаре Tout-Paris, оказывается перед непростой задачей: ему нужно решить, что же делать со своим заведением. В отличии от своего отца, бывшего директора кабаре, Гаспару не удалось сохранить его былую популярность, и теперь денег на поддержание клуба катастрофически не хватает. Когда-то о Tout-Paris ходили легенды, он был местом для безумных вечеринок и ночей, но теперь все изменилось. Гаспару придется решить: продать культовое заведение или же найти способ вернуть ему былой статус.

В ролях
В ролях
Алекс Лутс
Алекс Лутс
Доминик Беснеар
Доминик Беснеар
Энн Маривин
Энн Маривин
Шарлотт де Тюркейм
Николя Мори
Николя Мори
Катажина Савчук
Катажина Савчук
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6 IMDb
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Сезоны
Это Париж! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 6 эпизодов
 
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