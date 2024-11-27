Гаспар Бертиль, владелец парижского кабаре Tout-Paris, оказывается перед непростой задачей: ему нужно решить, что же делать со своим заведением. В отличии от своего отца, бывшего директора кабаре, Гаспару не удалось сохранить его былую популярность, и теперь денег на поддержание клуба катастрофически не хватает. Когда-то о Tout-Paris ходили легенды, он был местом для безумных вечеринок и ночей, но теперь все изменилось. Гаспару придется решить: продать культовое заведение или же найти способ вернуть ему былой статус.