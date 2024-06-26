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Париж-мариж - trailer
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Париж-мариж. Trailer

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Дата публикации: 26 июня 2024
Париж-мариж – Самовлюбленная итальянская оперная певица просыпается в морге и обнаруживает, что ее кончина осталась незамеченной. Британский каскадер сомневается в своей профессии, когда его сын попадает в аварию. Эксцентричная стареющая колумбийка заключает договор с самой смертью. Мари-Сериз, подавленный и униженный подросток, пытается покончить с собой, но вместо этого оказывается похищенной и неожиданно превращает своего похитителя в психоаналитика. Эдуар, ведущий популярной криминальной телепередачи, чувствует себя неуютно, когда ему напоминают о его смертности.
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