Клифтон Коллинз мл.
Награды
Награды и номинации Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Клифтон Коллинз мл.
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Сандэнс 2021
Актерское мастерство
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Выдающаяся игра актеров театрального фильма
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
