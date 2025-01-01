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Немец
Билеты от 1500₽
Киноафиша Немец

Спектакль Немец

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новый спектакль «Немец» — режиссерский дебют Павла Акимкина в ЦДР на Соколе

Для своего режиссерского дебюта Павел Акимкин выбрал рассказ современной российской писательницы Леры Манович «Немец». Это трогательная и веселая история о семье, в которую благодаря школьной программе обмена приехал подросток из Германии.

Сюжет и персонажи

Главный герой — немец по имени Пиус, попадает в не самую комфортную атмосферу. В одной квартире живут сразу несколько поколений, и все домочадцы — женщины. Каждая из них старается окружить гостя заботой: от девочки-школьницы и ее матери-писательницы до своенравной бабушки и почти столетней прабабушки.

С какими обескураживающими деталями отечественного быта предстоит столкнуться Пиусу? Как изменятся героини благодаря встрече с юным иностранцем? На эти вопросы зрители смогут найти ответы в ходе спектакля.

Творческая команда

Артисты и музыканты Центра Драматургии и Режиссуры (ЦДР), а также студия SounDram’a объединились с приглашенными исполнителями, чтобы создать искрометно смешную и по-семейному теплую постановку на основе этого остроумного текста.

Не упустите возможность увидеть спектакль «Немец» и погрузиться в атмосферу, полную юмора и семейных переживаний. Это событие станет настоящим подарком для любителей театра!

Режиссер
Павел Акимкин
В ролях
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Наталья Лесниковская
Наталья Лесниковская
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Немец Немец Немец Немец Немец

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