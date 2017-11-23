Мой лучший друг, 2017

- Сюжет фильма основан на реальных событиях – научной разработке и внедрении авиационных двигателей в строительство турбин на газопроводах в 70-х годах

- Постановочный проект был создан в 2012 году: выбраны места съемок, утверждены актеры, но обстоятельства сложились так, что съемки стартовали только 31 мая 2016 года

- Температура на полуострове Мангышлак во время съемок достигала +64, а в последний съемочный день резко упала, почти до минусовой. Съемочный процесс несколько раз прерывали песчаные бури.



- Консультировали картину по части турбиностроения преподаватели Брянского Технического университета. Абсолютно точные чертежи изготовили для кадра студенты-чертежники. Почти все производственные интерьеры сняты на Брянском механическом заводе, многие из них были подготовлены к уничтожению, как ветхий фонд, и после окончания съемок взорваны