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Мой лучший друг, 2017

2017 / Россия
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11 голосов
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Дипломная работа станет для талантливого студента проверкой на прочность
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Причины посмотреть Факты О фильме

История курсовой Андрея Артамонова становится проверкой на прочность, испытанием чувств. Ведущий специалист, главный конструктор огромного предприятия, признанный лидер, оказывается втянутым в совершенно ничего не значащую для него историю гибели однокурсника Сергея Бондаря. Настолько не значащую, что он с трудом вспоминает, что такой на курсе вообще существовал. Гибель нелепого Бондаря поначалу даже раздражает Андрея – погиб невпопад, не вовремя, именно тогда, когда Андрей отмечает свое назначение на высокий пост. Впрочем, Бондарь всё всегда делал невпопад – только об этом теперь думает Андрей, именно это мешает ему спать, именно это заставит его принять, может быть, самое сложное и важное решение в жизни. Гибель Бондаря и забытая студенческая работа навсегда изменят судьбу Андрея.

- Сюжет фильма основан на реальных событиях – научной разработке и внедрении авиационных двигателей в строительство турбин на газопроводах в 70-х годах

- Постановочный проект был создан в 2012 году: выбраны места съемок, утверждены актеры, но обстоятельства сложились так, что съемки стартовали только 31 мая 2016 года

- Температура на полуострове Мангышлак во время съемок достигала +64, а в последний съемочный день резко упала, почти до минусовой. Съемочный процесс несколько раз прерывали песчаные бури.

- Консультировали картину по части турбиностроения преподаватели Брянского Технического университета. Абсолютно точные чертежи изготовили для кадра студенты-чертежники. Почти все производственные интерьеры сняты на Брянском механическом заводе, многие из них были подготовлены к уничтожению, как ветхий фонд, и после окончания съемок взорваны

 

Лучший студент курса, талант и красавец Андрей Артамонов совершенно неожиданно проваливает защиту курсовой. В шестидесятые годы научно-технические разработки студентов часто внедрялись в производство, и идея Артамонова вполне могла бы стать прогрессивным открытием в газовой промышленности. Однако гордость и самолюбие не позволяют ему признать очевидные ошибки: он выбрасывает чертежи и забывает об этой работе. Но через четыре года после окончания института судьба заставит его не только вспомнить о выброшенных в мусор чертежах, но и сделать сложнейший выбор - либо блестящая карьера в Москве, либо три пожелтевших листа бумаги. 

7.1 Оцените
11 голосов
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 ноября 2017
Премьера в мире 23 ноября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Арс Видере
Режиссер
Элина Суни
Элина Суни
В ролях
Маргарита Кутовая
Маргарита Кутовая
Юрий Поляк
Юрий Поляк
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Людмила Дмитриева
Людмила Дмитриева
Антон Капанин
Антон Капанин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой лучший друг 1 постер
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Айнура едет из Казахстана в Брянск, чтобы отыскать Андрея Артамонова, бывшего одногруппника своего мужа Сергея. Найдя Андрея, она рассказывает, что его друг погиб во время испытаний газовой турбины. Теперь по законам степи, т.к. они с Сергеем были практически братьями, Андрей обязан на ней жениться. Понятное дело, он отказывается, и девушка уезжает обратно. Андрей собирается переезжать в Москву, где его ждет повышение. Но Айнур продолжает ждать и верить, что он бросит все и переедет на…
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