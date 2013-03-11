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Киноафиша Сериалы Уравнение любви

Уравнение любви (2013 - 2013)

Uravnenie lyubvi 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Размеренная, устоявшаяся жизнь Татьяны Сергеевой - заботливой жены и мамы, работающей воспитательницей в детском саду, резко меняется. Ее сын - Денис - сбивает на дороге девушку и уезжает с места происшествия. Денис не хочет садиться в тюрьму - у него скоро свадьба, защита диплома... Как можно перечеркнуть всё из-за какой-то случайности? Таня принимает непростое решение - она берет вину на себя. И теперь и ее жизнь, и жизнь ее близких подвергнется нелегким испытаниям-испытаниям верности, любви, дружбы. Теперь каждый должен доказать, способен ли остаться человеком в чрезвычайных обстоятельствах.

В ролях
В ролях
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Александр Робак
Александр Робак
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Дмитрий Муляр
Дмитрий Муляр
Галина Петрова
Галина Петрова
Наталия Антонова
Наталия Антонова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Уравнение любви - Сезон 1 Сезон 1
2013, 8 эпизодов
 
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