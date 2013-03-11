Размеренная, устоявшаяся жизнь Татьяны Сергеевой - заботливой жены и мамы, работающей воспитательницей в детском саду, резко меняется. Ее сын - Денис - сбивает на дороге девушку и уезжает с места происшествия. Денис не хочет садиться в тюрьму - у него скоро свадьба, защита диплома... Как можно перечеркнуть всё из-за какой-то случайности? Таня принимает непростое решение - она берет вину на себя. И теперь и ее жизнь, и жизнь ее близких подвергнется нелегким испытаниям-испытаниям верности, любви, дружбы. Теперь каждый должен доказать, способен ли остаться человеком в чрезвычайных обстоятельствах.