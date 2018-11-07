«Фагот»: Рецензия Киноафиши

Пожизненный хардкор

Чего только ни происходило с нашим кинематографом за последнее время, и блокбастерами зрителей забрасывали, и тренды мировые пытались выдержать, даже от первого лица фильмы стали снимать, а вот первая картина, снятая на мобильный телефон, появилась только в этом году. Максим пытается расстаться с девушкой, не вылететь с работы и научиться общаться с родственниками, не растрачивая на это все свои нервы. Он придумывает самую глупую отмазку, чтобы бросить свою девушку, и это приводит к совершенно неожиданным последствиям, разрушающим жизнь Максима и всех его планов на будущее. Теперь ему предстоит как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, не скатившись на самое дно «пищевой» цепи.

Кадр из фильма «Фагот»

Борис Гуц («Арбузные корки») снял спящий хит, произведший настоящий фурор на прошедшем этим летом фестивале «Окно в Европу». После первого же показа дистрибьюторы предложили показать её зрителям в кино. Поэтому картину, снятую на мобильный телефон, которую ожидала нелицеприятная судьба затеряться массе проектов, выходящих на цифровых платформах в сети, уже сейчас можно найти в кинотеатрах.

Кадр из фильма «Фагот»

«Фагот» - это неожиданный эксперимент, где чем дольше идет фильм, тем больше раскрываются герои перед зрителями. Создатели перемешали все и вся, вбрасывая в сюжет то юмор, то сатиру на современных людей и общество. А иногда и нежданные-негаданные заявления героев, причем как мужчин, так и женщин, которые можно обсудить после выхода из кино и решить, как к ним относиться. А сам фильм в какой-то момент из легковесного превращается в серьезные размышления о поиске себя и отношения с окружающим миром.

Кадр из фильма «Фагот»

Сыграла в «Фаготе» хорошо известная публике, как широкой, так и любителям авторского кино, Юлия Ауг («Овсянки») в образе мамы главного героя, пытающейся разобраться в социальных сетях. А также пока плохо известные киноаудитории: Анастасия Пронина («Петербург. Только по любви») в роли той самой бросаемой девушки, Ольга Кавалай-Аксенова («Ещё один год») - сестра главного героя и Анна Даукаева («Мы забыли»), изобразившая коллегу Максима у которой сложности с окружающими. Самого главного героя сыграли сразу несколько человек, включая и самого режиссера «Фагота».

Кадр из фильма «Фагот»

«Фагот», кстати, мог бы стать еще одним шагом в развитии жанра скринлайф, который так активно продвигает Тимур Бекмамбетов («Поиск»). Так нагло и дерзко себе мало кто позволяет высказываться с киноэкрана. Вспоминается, пожалуй, только Роман Каримов («Неадекватные люди»), который продолжает работать и экспериментировать с жанрами, да «Квартет И», у которых что не новая картина, то огромное разочарование с рекламой в каждом кадре и повторении уже давно ими же замызганных мыслей. А Илья Найшуллер со своим «Хардкором» выглядит детским лепетом по сравнению с драмой, разворачивающейся в «Фаготе». Такие характеры, проблемы и диалоги еще поискать нужно.

Кадр из фильма «Фагот»

Откровенный «Фагот» - это необычный взгляд на современную действительность, которому большой киноэкран удивительным образом добавляет интимности и субъективизма. Это хороший пример того, как в кино можно выпускать не только большие блокбастеры с огромными бюджетами, бесконечными спецэффектами и известными лицами в кадре. Но и совсем небольшие, недорогие истории, где зрители буквально следят за головами в кадре, которые постоянно, что-то говорят, причем смешно и злободневно. А Борису Гуцу хотелось бы пожелать писать не только грустные, но и немного более позитивные сюжеты, где у героев есть свет в конце туннеля, а не только жуть, разруха и реальность без вариантов выйти из этого злосчастного круга.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 1 ноября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Фагот»