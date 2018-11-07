«Фагот»: Рецензия Киноафиши
Чего только ни происходило с нашим кинематографом за последнее время, и блокбастерами зрителей забрасывали, и тренды мировые пытались выдержать, даже от первого лица фильмы стали снимать, а вот первая картина, снятая на мобильный телефон, появилась только в этом году. Максим пытается расстаться с девушкой, не вылететь с работы и научиться общаться с родственниками, не растрачивая на это все свои нервы. Он придумывает самую глупую отмазку, чтобы бросить свою девушку, и это приводит к совершенно неожиданным последствиям, разрушающим жизнь Максима и всех его планов на будущее. Теперь ему предстоит как-то выкрутиться из сложившейся ситуации, не скатившись на самое дно «пищевой» цепи.
Борис Гуц («Арбузные корки») снял спящий хит, произведший настоящий фурор на прошедшем этим летом фестивале «Окно в Европу». После первого же показа дистрибьюторы предложили показать её зрителям в кино. Поэтому картину, снятую на мобильный телефон, которую ожидала нелицеприятная судьба затеряться массе проектов, выходящих на цифровых платформах в сети, уже сейчас можно найти в кинотеатрах.
«Фагот» - это неожиданный эксперимент, где чем дольше идет фильм, тем больше раскрываются герои перед зрителями. Создатели перемешали все и вся, вбрасывая в сюжет то юмор, то сатиру на современных людей и общество. А иногда и нежданные-негаданные заявления героев, причем как мужчин, так и женщин, которые можно обсудить после выхода из кино и решить, как к ним относиться. А сам фильм в какой-то момент из легковесного превращается в серьезные размышления о поиске себя и отношения с окружающим миром.
Сыграла в «Фаготе» хорошо известная публике, как широкой, так и любителям авторского кино, Юлия Ауг («Овсянки») в образе мамы главного героя, пытающейся разобраться в социальных сетях. А также пока плохо известные киноаудитории: Анастасия Пронина («Петербург. Только по любви») в роли той самой бросаемой девушки, Ольга Кавалай-Аксенова («Ещё один год») - сестра главного героя и Анна Даукаева («Мы забыли»), изобразившая коллегу Максима у которой сложности с окружающими. Самого главного героя сыграли сразу несколько человек, включая и самого режиссера «Фагота».
«Фагот», кстати, мог бы стать еще одним шагом в развитии жанра скринлайф, который так активно продвигает Тимур Бекмамбетов («Поиск»). Так нагло и дерзко себе мало кто позволяет высказываться с киноэкрана. Вспоминается, пожалуй, только Роман Каримов («Неадекватные люди»), который продолжает работать и экспериментировать с жанрами, да «Квартет И», у которых что не новая картина, то огромное разочарование с рекламой в каждом кадре и повторении уже давно ими же замызганных мыслей. А Илья Найшуллер со своим «Хардкором» выглядит детским лепетом по сравнению с драмой, разворачивающейся в «Фаготе». Такие характеры, проблемы и диалоги еще поискать нужно.
Откровенный «Фагот» - это необычный взгляд на современную действительность, которому большой киноэкран удивительным образом добавляет интимности и субъективизма. Это хороший пример того, как в кино можно выпускать не только большие блокбастеры с огромными бюджетами, бесконечными спецэффектами и известными лицами в кадре. Но и совсем небольшие, недорогие истории, где зрители буквально следят за головами в кадре, которые постоянно, что-то говорят, причем смешно и злободневно. А Борису Гуцу хотелось бы пожелать писать не только грустные, но и немного более позитивные сюжеты, где у героев есть свет в конце туннеля, а не только жуть, разруха и реальность без вариантов выйти из этого злосчастного круга.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 1 ноября 2018 года
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