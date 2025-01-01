Спектакль Горе от ума

Свежий взгляд на классическую комедию Александра Грибоедова в Театре Моссовета

Режиссер спектакля «Горе от ума», ведущий актер Театра имени Моссовета и заслуженный артист России Александр Яцко, убежден, что это произведение – лучшая пьеса из всех когда-либо написанных на русском языке. В своей постановке он предлагает зрителям новый, «свежий» взгляд на знакомое с школьной скамьи произведение, оставаясь при этом верным духу великой комедии.

Яцко сделает хрестоматийных персонажей живыми современными людьми. Их мысли и поступки близки зрителям, сидящим в зале. Режиссер призывает заново всмотреться в лица грибоедовских героев, понять логику и мотивы их поведения.

Стиль и музыкальное сопровождение

Стильная лапидарная сценография, автором которой выступил сам постановщик, придает действию комедии изысканную красоту. Обратите внимание, что Яцко не сделал ни одной купюры в тексте пьесы, сохранив оригинальный замысел писателя. Интересным дополнением к спектаклю стали два вальса Грибоедова, звучащие в живом исполнении, а также записи виртуозных импровизаций пианиста Евгения Борца.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную интерпретацию классического произведения и насладиться игрой талантливых актеров.