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Двенадцатая ночь, или Что угодно
Билеты от 1300₽
Киноафиша Двенадцатая ночь, или Что угодно

Спектакль Двенадцатая ночь, или Что угодно

Постановка
Центр драматургии и режиссуры на Соколе 16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Шекспировская игра в романтику и хаос

Двенадцатая ночь — это граница между праздником и буднями, время, когда весёлый карнавал встречается с реальностью. Именно этот образ Шекспир вложил в последнюю из своих комедий, а постановочная команда Центрального дома работника искусств под руководством режиссёра Алексея Размахова оживила его на сцене в ярком и увлекательном представлении.

Особенности постановки

  • Музыка как герой: Морская стихия, определяющая судьбы персонажей, воплощена в звуковой полифонии. Музыкальное оформление сочетает инструментальные композиции и звуки, извлечённые из бытовых предметов, что создаёт необычное и атмосферное звучание.
  • Шекспировская комедия: Режиссёр бережно сохраняет дух непредсказуемости и романтичности оригинального текста, превращая спектакль в настоящую игру, где всё возможно.
  • Образ шута Фесте: Через песни этого героя звучат философские размышления, позволяющие зрителям уловить тонкие настроения автора и задуматься о главном.

Эмоции и впечатления
Постановка наполняет зал лёгкостью, юмором и глубиной. Зрители попадают в беспечную Иллирию, где каждый миг несёт новые сюрпризы, смешные ситуации и неожиданные повороты.

Для кого спектакль
«Двенадцатая ночь» будет интересна всем, кто любит шекспировские комедии, живую музыку и театральные эксперименты. Это история о любви, совпадениях и игре судьбы, которая подарит радость и вдохновение.

Режиссер
Алексей Размахов
В ролях
Сэсэг Хапсасова
Сэсэг Хапсасова
Данила Рассомахин
Данила Рассомахин
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Анастасия Пронина
Анастасия Пронина
Дмитрий Мухамадеев
Дмитрий Мухамадеев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Центр драматургии и режиссуры на Соколе Москва, Ленинградский просп., 71, корп. Г
19:00 от 1300 ₽

Фотографии

Двенадцатая ночь, или Что угодно Двенадцатая ночь, или Что угодно Двенадцатая ночь, или Что угодно Двенадцатая ночь, или Что угодно

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