Спектакль Двенадцатая ночь, или Что угодно

Двенадцатая ночь — это граница между праздником и буднями, время, когда весёлый карнавал встречается с реальностью. Именно этот образ Шекспир вложил в последнюю из своих комедий, а постановочная команда Центрального дома работника искусств под руководством режиссёра Алексея Размахова оживила его на сцене в ярком и увлекательном представлении.
Особенности постановки
Эмоции и впечатления
Постановка наполняет зал лёгкостью, юмором и глубиной. Зрители попадают в беспечную Иллирию, где каждый миг несёт новые сюрпризы, смешные ситуации и неожиданные повороты.
Для кого спектакль
«Двенадцатая ночь» будет интересна всем, кто любит шекспировские комедии, живую музыку и театральные эксперименты. Это история о любви, совпадениях и игре судьбы, которая подарит радость и вдохновение.