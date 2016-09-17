В лесах Приморского края России родился леопард по имени Лео. Он очень редкого вида, и на много километров вокруг у него нет сородичей и сверстников. Лео находит себе верного друга — молодого тигра по имени Тиг. Им все интересно, они встречаются с необычными явления природы, разгадывают загадки, помогают тем, кому нужна их помощь. Во втором сезоне Лео, Тиг, и их друзья — Мила, Яра, Мартик и Куба — отправляются со своей новой подругой, обезьянкой Лили, на воздушном корабле на поиски ее дома. Им предстоит познакомиться с диковинными обитателями дальних стран, пережить увлекательные приключения и доставить Лили в Китай к ее родной семье.