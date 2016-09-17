Лео и Тиг (2016 - …)

Leo i Tig 18+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 11 минут
Телеканал МУЛЬТ
Продолжительность сериала 14 часов 18 минут

О чем сериал

В лесах Приморского края России родился леопард по имени Лео. Он очень редкого вида, и на много километров вокруг у него нет сородичей и сверстников. Лео находит себе верного друга — молодого тигра по имени Тиг. Им все интересно, они встречаются с необычными явления природы, разгадывают загадки, помогают тем, кому нужна их помощь. Во втором сезоне Лео, Тиг, и их друзья — Мила, Яра, Мартик и Куба — отправляются со своей новой подругой, обезьянкой Лили, на воздушном корабле на поиски ее дома. Им предстоит познакомиться с диковинными обитателями дальних стран, пережить увлекательные приключения и доставить Лили в Китай к ее родной семье.

В ролях
Агния Кузнецова
Ксения Кутепова
Наталия Медведева
Дмитрий Назаров
Елена Шульман
Александра Урсуляк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

7.3
Оцените 11 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  В жанре «детский»  В жанре «приключения»  В сериалах России  В сериалах 2016 года 
Сезоны
Лео и Тиг - Сезон 1 Сезон 1
2016, 26 эпизодов
 
Лео и Тиг - Сезон 2 Сезон 2
2019, 26 эпизодов
 
Лео и Тиг - Сезон 3 Сезон 3
TBA, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
