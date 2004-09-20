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Постер сериала Штрафбат
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Киноафиша Сериалы Штрафбат

Штрафбат (2004 - 2004)

Shtrafbat 18+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 9 часов 10 минут

О чем сериал

Российский военно-драматический сериал «Штрафбат» – это история о непростой судьбе штрафников, жизнями которых советские войска добивались победы в самые трудные времена Второй мировой войны. Эксперты в области военной истории не любят говорить об этих людях, их братские могилы остаются безымянными. Штрафбаты отправляли в атаку на самые труднодоступные вражеские участки обороны. Их не снабжали боевыми припасами и едой, нередко пропитание бойцам приходилось добывать самим, в схватке. Смерть окружала их повсюду. 

Штрафбат - трейлер первого сезона
Штрафбат  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Алексей Жарков
Алексей Жарков
Александр Баширов
Александр Баширов
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Штрафбат - Сезон 1 Сезон 1
2004, 11 эпизодов
 
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