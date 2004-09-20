Российский военно-драматический сериал «Штрафбат» – это история о непростой судьбе штрафников, жизнями которых советские войска добивались победы в самые трудные времена Второй мировой войны. Эксперты в области военной истории не любят говорить об этих людях, их братские могилы остаются безымянными. Штрафбаты отправляли в атаку на самые труднодоступные вражеские участки обороны. Их не снабжали боевыми припасами и едой, нередко пропитание бойцам приходилось добывать самим, в схватке. Смерть окружала их повсюду.