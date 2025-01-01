«Театральный роман» Булгакова в Мастерской Петра Фоменко

Театр «Мастерская Петра Фоменко» с гордостью представляет спектакль режиссёров Пётра Фоменко и Кирилла Пирогова под названием «Театральный роман». Эта постановка основана на незавершённом романе Михаила Булгакова о судьбе драматурга Максудова и его попытках поставить пьесу в театре. В спектакле используются фрагменты из других произведений Булгакова, что добавляет глубины и многослойности представлению.

Одной из уникальных особенностей этой постановки является сочетание исторических костюмов с современными театральными приёмами. Персонаж Бомбардов выступает в роли проводника по закулисю, что делает спектакль ещё более интересным и условным. Это подход привлечёт зрителей, ценящих драматические постановки с ироничным и пародийным взглядом на театральную жизнь.

Театр и самоирония

После двадцати лет существования каждый успешный театр может столкнуться с опасностью «забронзоветь». Самоирония становится важным инструментом, который помогает взглянуть на себя с отчуждением. Спектакль «Театральный роман» обращает внимание на внутренний мир театра через призму произведений Булгакова, отказываясь от прямых аналогий с мхатовскими прототипами. О поисках смешного и грустного, порой даже горького, идет речь в спектакле.

Процесс создания

П. Н. Фоменко предложил «Театральный роман» М. Булгакова для самостоятельных актёрских работ. Кирилл Пирогов, исполнивший роль Максудова, и несколько других актёров показали булгаковские отрывки на «Вечере проб и ошибок» в ожидании зрительского отклика. После года репетиций спектакль готов к премьере.

Мир театра

Главный герой, молодой автор Максудов, оказывается очарованным изнаночной стороной театральной жизни, но это же становится его проклятием. Закулисье театра напоминает сон, в котором каждое событие управляется непостижимыми законами. Очарование и влюбленность сталкиваются с жестокостью и непредсказуемостью театральной системы.

Персонажи спектакля, уникально воспринимающие жизнь по законам сцены, делают их как уязвимыми, так и безжалостными. Максудов чувствует двуединое противоречивое чувство любви и ненависти к театру. Очарование сменяется отчаянием, ведь театр не прощает никаких восторгов и эйфории, принося и радость, и боль. Каков же итог? У каждого зрителя свой ответ.