Спектакль Рыжий

Добро пожаловать в эпоху, когда «так хорошо мы плохо жили». Сломав привычную структуру «зал-сцена», создатели спектакля установили небольшой амфитеатр для зрителей на вращающемся поворотном круге.
Публика начинает путешествие от одной «остановки» к другой — от общежития до Крыши, через Вторчермет и Парк культуры имени Маяковского. На каждой «станции» «музыкального путешествия» можно найти приметы реального Екатеринбурга/Свердловска. Узнаваемые бытовые детали и фантасмагорические картины создают уникальную атмосферу «театрального маршрута».
Спектакль постарался бережно переложить на театральный язык поэтические интонации Бориса Рыжего — ироничные, пронзительно лирические, хулиганские и мрачно трагические.
Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и режиссёрские задачи. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании посещения.
В спектакле участвуют следующие актеры и персонажи: