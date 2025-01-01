Спектакль Рыжий

Театральное путешествие по пространству на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века

Добро пожаловать в эпоху, когда «так хорошо мы плохо жили». Сломав привычную структуру «зал-сцена», создатели спектакля установили небольшой амфитеатр для зрителей на вращающемся поворотном круге.

Путешествие по «остановкам»

Публика начинает путешествие от одной «остановки» к другой — от общежития до Крыши, через Вторчермет и Парк культуры имени Маяковского. На каждой «станции» «музыкального путешествия» можно найти приметы реального Екатеринбурга/Свердловска. Узнаваемые бытовые детали и фантасмагорические картины создают уникальную атмосферу «театрального маршрута».

Поэтика Бориса Рыжего

Спектакль постарался бережно переложить на театральный язык поэтические интонации Бориса Рыжего — ироничные, пронзительно лирические, хулиганские и мрачно трагические.

Важная информация для зрителей

Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и режиссёрские задачи. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании посещения.

Состав спектакля

В спектакле участвуют следующие актеры и персонажи: