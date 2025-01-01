Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рыжий
Билеты от 0₽
Киноафиша Рыжий

Спектакль Рыжий

Ностальгическое путешествие в восьмидесятые
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена 18+
Продолжительность 1 час 35 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Театральное путешествие по пространству на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века

Добро пожаловать в эпоху, когда «так хорошо мы плохо жили». Сломав привычную структуру «зал-сцена», создатели спектакля установили небольшой амфитеатр для зрителей на вращающемся поворотном круге.

Путешествие по «остановкам»

Публика начинает путешествие от одной «остановки» к другой — от общежития до Крыши, через Вторчермет и Парк культуры имени Маяковского. На каждой «станции» «музыкального путешествия» можно найти приметы реального Екатеринбурга/Свердловска. Узнаваемые бытовые детали и фантасмагорические картины создают уникальную атмосферу «театрального маршрута».

Поэтика Бориса Рыжего

Спектакль постарался бережно переложить на театральный язык поэтические интонации Бориса Рыжего — ироничные, пронзительно лирические, хулиганские и мрачно трагические.

Важная информация для зрителей

Внимание! Во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и режиссёрские задачи. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании посещения.

Состав спектакля

В спектакле участвуют следующие актеры и персонажи:

  • Проводница: Вера Строкова
  • «Рыжий» на вокзале: Александр Мичков, Иван Вакуленко
  • «Рыжий» у общаги: Юрий Буторин
  • Женщины, прожившие всю жизнь в общежитии: Вера Строкова, Полина Айрапетова, Елена Ворончихина, Мария Андреева
  • Менты: Юрий Буторин, Николай Орловский, Алексей Соколов, Александр Мичков
  • «Рыжий» в парке: Дмитрий Рудков
  • Сторож: Николай Орловский, Алексей Соколов
  • Слесарь-стажер: Александр Мичков
  • Кенты: Евгений Лысов, Дмитрий Рудков, Игорь Войнаровский
  • «Рыжий» на крыше: Иван Вакуленко, Александр Мичков, Юрий Буторин
  • «Ирина»: Мария Андреева
  • Ангел: Вера Строкова
  • Роза Шмуклер: Ритуальные услуги
  • «Рыжий» в Промзоне: Юрий Буторин
  • «Рыжий» во сне: Дмитрий Рудков
  • «Рыжий» из психушки: Василий Фирсов
  • «Рыжий» в полёте: Юрий Буторин, Александр Мичков
Режиссер
Юрий Буторин
Юрий Буторин
В ролях
Вера Строкова
Вера Строкова
Александр Мичков
Иван Вакуленко
Юрий Буторин
Юрий Буторин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00
13 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00
25 октября
Мастерская Петра Фоменко. Старая сцена Москва, Кутузовский просп., 30/32
19:00

Фотографии

Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий Рыжий

В ближайшие дни

‎Поиск
18+
Иммерсивный Экспериментальный
‎Поиск
24 августа в 18:00 Театр.doc на Лесной
от 1500 ₽
Мы летим
16+
Комедия
Мы летим
4 октября в 19:00 КЦ «Москвич»
от 2000 ₽
12 стульев
12+
Мюзикл
12 стульев
4 сентября в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше