Обрюзг и постарел: сегодня Боба из фильма «Стиляги» вы точно не узнаете

Фильм «Стиляги» запомнился целым калейдоскопом ярких персонажей. Одним из них стал Боб в исполнении Игоря Войнаровского. По сей день эта роль остается самой известной в его фильмографии. Но куда пропал артист после успеха «Стиляг»?

Знаковая роль далась актеру непросто. Для начала ему велели поправиться на 20 килограммов, чтобы сделать персонажа более колоритным. Именно поэтому Боб получился такой упитанный. После «Стиляг» Войнаровский снялся в кинохите «ДухLess», где сыграл сотрудника департамента банка. Последней его работой числится фильм «Статус: Свободен». Также Игорь занимается озвучкой. Его голосом говорит один из персонажей мультфильма «Аркадий Паровозов спешит на помощь».

Сегодня актер снова набрал лишний вес и даже «перегнал» своего Боба, хотя после «Стиляг» Игорь приходил в нормальную форму. Он заметно постарел и обрюзг, а на голове появились залысины. В свои 39 лет Войнаровский выглядит намного старше своего возраста.