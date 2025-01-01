Спектакль К 90‑летию Петра Фоменко. «Комедия о трагедии»

В память о Мастере

Спектакль «Комедия о трагедии», созданный в Мастерской Петра Фоменко, посвящён 90-летию великого режиссёра. Постановка основана на записях репетиций над пьесой Александра Пушкина «Борис Годунов» и представляет собой уникальное сочетание классического текста и личных размышлений Фоменко.

Уникальная форма

Особенность спектакля — включение комментариев и реплик Петра Наумовича в само действие. Это позволяет соединить пушкинскую драму с режиссёрской интерпретацией, создавая живой диалог между прошлым и настоящим.

Тема любви

По словам Евгения Цыганова, работа пронизана любовью:

к театру,

к слову,

к стране,

к ученикам.

Спектакль становится не только данью уважения Мастеру, но и признанием в любви к его наследию.

Актёрский состав

В спектакле заняты как опытные так и молодые артисты:

Карэн Бадалов : Пимен, Pater, Царь

: Пимен, Pater, Царь Игорь Войнаровский : Шуйский, Мнишек

: Шуйский, Мнишек Владислав Ташбулатов : Григорий Отрепьев (Самозванец)

: Григорий Отрепьев (Самозванец) Галина Кашковская : Хозяйка корчмы, Баба с ребёнком

: Хозяйка корчмы, Баба с ребёнком Ольга Бодрова / Александра Кесельман : Марина Мнишек, Феодор

: Марина Мнишек, Феодор Роза Шмуклер: Ксения, Рузя, Мальчик

Продолжение традиции

«Комедия о трагедии» не только сохраняет память о Петре Фоменко, но и развивает его идеи, вдохновляя новое поколение театралов.