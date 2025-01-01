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К 90‑летию Петра Фоменко. «Комедия о трагедии»
Билеты от 1000₽
Киноафиша К 90‑летию Петра Фоменко. «Комедия о трагедии»

Спектакль К 90‑летию Петра Фоменко. «Комедия о трагедии»

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

В память о Мастере

Спектакль «Комедия о трагедии», созданный в Мастерской Петра Фоменко, посвящён 90-летию великого режиссёра. Постановка основана на записях репетиций над пьесой Александра Пушкина «Борис Годунов» и представляет собой уникальное сочетание классического текста и личных размышлений Фоменко.

Уникальная форма

Особенность спектакля — включение комментариев и реплик Петра Наумовича в само действие. Это позволяет соединить пушкинскую драму с режиссёрской интерпретацией, создавая живой диалог между прошлым и настоящим.

Тема любви

По словам Евгения Цыганова, работа пронизана любовью:

  • к театру,
  • к слову,
  • к стране,
  • к ученикам.

Спектакль становится не только данью уважения Мастеру, но и признанием в любви к его наследию.

Актёрский состав

В спектакле заняты как опытные так и молодые артисты:

  • Карэн Бадалов: Пимен, Pater, Царь
  • Игорь Войнаровский: Шуйский, Мнишек
  • Владислав Ташбулатов: Григорий Отрепьев (Самозванец)
  • Галина Кашковская: Хозяйка корчмы, Баба с ребёнком
  • Ольга Бодрова / Александра Кесельман: Марина Мнишек, Феодор
  • Роза Шмуклер: Ксения, Рузя, Мальчик

Продолжение традиции

«Комедия о трагедии» не только сохраняет память о Петре Фоменко, но и развивает его идеи, вдохновляя новое поколение театралов.

Режиссер
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Александр Моровов
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Роза Шмуклер
Ольга Бодрова
Ольга Бодрова

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
19:00 от 1000 ₽

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