Спектакль К 90‑летию Петра Фоменко. «Комедия о трагедии»

Спектакль «Комедия о трагедии», созданный в Мастерской Петра Фоменко, посвящён 90-летию великого режиссёра. Постановка основана на записях репетиций над пьесой Александра Пушкина «Борис Годунов» и представляет собой уникальное сочетание классического текста и личных размышлений Фоменко.
Особенность спектакля — включение комментариев и реплик Петра Наумовича в само действие. Это позволяет соединить пушкинскую драму с режиссёрской интерпретацией, создавая живой диалог между прошлым и настоящим.
По словам Евгения Цыганова, работа пронизана любовью:
Спектакль становится не только данью уважения Мастеру, но и признанием в любви к его наследию.
В спектакле заняты как опытные так и молодые артисты:
«Комедия о трагедии» не только сохраняет память о Петре Фоменко, но и развивает его идеи, вдохновляя новое поколение театралов.