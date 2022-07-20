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TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
Киноафиша Фильмы TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
Mozart «Don Juan». Dress rehearsal

TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция, 2022

2022 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 750 ₽
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О фильме

Сюжет — последнее, что интересует в спектаклях Дмитрия Крымова, как зрителя, так и его самого. Вместо «Дон Жуана» здесь могло быть любое название из мирового репертуара. «Генеральная репетиция» как форма жизни художника — это и есть сюжет. Спектакль Дмитрия Крымова — масштабный, размашистый, громкий – о том, что для человека театра нет зазора между реальностями. Репетиция – это то, что происходит в голове перманентно, вне зависимости от его воли. — журнал «Театр», блог В образе замурованного в толщинки и маску, изменившего голос, походку и все свое естество Евгения Цыганова разом угадываются и Федерико Феллини, и Георгий Товстоногов, и Андрей Гончаров, и любой стареющий гений на ваш вкус (очевидно, что за собирательным портретом прячется и альтер эго самого Крымова). Не зная заранее, что в спектакле задействован Цыганов, этого можно никогда не понять: актер перевоплотился до совершенной неузнаваемости, и есть подозрение, что это одна из лучших его ролей. — интернет-издание «Afisha Daily»

Продолжительность 2 часа 50 минут
Год выпуска 2022
Возраст 16+
Режиссер
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов
В ролях
Александр Моровов
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Роза Шмуклер
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
19:00 от 750 ₽
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«TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция» в кинотеатрах

Сегодня 20 сб 30 сб 6
Формат сеанса
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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