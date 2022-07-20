TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция, 2022

Сюжет — последнее, что интересует в спектаклях Дмитрия Крымова, как зрителя, так и его самого. Вместо «Дон Жуана» здесь могло быть любое название из мирового репертуара. «Генеральная репетиция» как форма жизни художника — это и есть сюжет. Спектакль Дмитрия Крымова — масштабный, размашистый, громкий – о том, что для человека театра нет зазора между реальностями. Репетиция – это то, что происходит в голове перманентно, вне зависимости от его воли. — журнал «Театр», блог В образе замурованного в толщинки и маску, изменившего голос, походку и все свое естество Евгения Цыганова разом угадываются и Федерико Феллини, и Георгий Товстоногов, и Андрей Гончаров, и любой стареющий гений на ваш вкус (очевидно, что за собирательным портретом прячется и альтер эго самого Крымова). Не зная заранее, что в спектакле задействован Цыганов, этого можно никогда не понять: актер перевоплотился до совершенной неузнаваемости, и есть подозрение, что это одна из лучших его ролей. — интернет-издание «Afisha Daily»