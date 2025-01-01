Меню
Дебра Мессинг
Награды
Награды и номинации Дебра Мессинг
Debra Messing
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Дебра Мессинг
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2003
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2002
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2001
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2000
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая женская роль
Номинант
Худшая женская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2005
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2003
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
