Лора Дерн
Лора Дерн
Награды
Награды и номинации Лоры Дерн
Laura Dern
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Связи
Награды и номинации Лоры Дерн
Оскар 2020
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Оскар 2015
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1992
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2012
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1993
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 1982
Miss Golden Globe
Победитель
Золотой глобус 2020
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1992
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1994
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Номинант
BAFTA 2020
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Сандэнс 1999
Премия «Дань независимому видению»
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
