«Привидение»: Рецензия Киноафиши
А живет одним днем, но однажды влюбляется в девочку Рианнон, и его существование переворачивается. Все дело в том, что А – дух, перемещающийся каждые 24 часа в новое тело, поэтому влюбленность в его случае – дело сложное и плохо реализуемое. Но он не отчаивается и пытается единственный раз в жизни рассказать о себе и попытаться понравиться Рианнон. Правда, его планам мешают: постоянно меняющаяся внешность, родители и общественность, которую волнуют обстоятельства того, что в подростков вселяется некая сущность.
Режиссер кассовой романтической мелодрамы «Клятва» Майкл Сакси решил зайти на территорию, о которой в подростковых фильмах еще никто не говорил. Души и тела – это совершенно необычные для кинематографистов темы, которой касались лишь экспериментаторы сестры Вачовски, да и то «Облачный атлас» сложно назвать четким высказыванием. «Привидение» тоже стало экранизацией, автор Дэвид Левитан в своем совсем небольшом романчике рассуждает на философские темы и дает надежду даже тем, кто давно отчаялся. Его произведение – гимн толерантности и любви ко всему вокруг. И неважно, как кто выглядит, говорит, думает или что ощущает, счастья заслуживают все. Он не дает читателям простых ответов, лишь направляет их, примерно показывая в каком направлении двигаться.
Кинематографисты не стали значительно отходить от литературного источника. Лишь сократили финал, то ли на продолжение задел делали, то ли Левитан сам повзрослел и попросил его изменить. А еще урезали религиозную составляющую: Натан, один из тех, в кого успел вселиться А, создает настоящий прецедент и собирает истории тех, кто тоже с таким сталкивался. В книге создается целое противостояние, в фильме же решили сосредоточиться на любовной линии главных героев. Создатели фильма также оставили в покое и электронную почту, все-таки технологии шагнули вперед, и А пользуется Инстаграмом, а не трясущимися руками открывает письма, чтобы удостовериться, что его не взломали и никто, кроме Натана и Рианнон не узнали кто он.
Так же, как и герои «Гостьи» Стефани Майер и «Жены путешественника во времени» Одри Ниффенеггер, А постоянно сталкивается с внешним миром и проблемами, которые обыденны для людей, а ему доставляют массу сложностей. Он каждое утро просыпается и сначала осматривает себя и комнату, ищет телефон своего тела и выставляет будильник, чтобы оказаться в нужном месте перед сном и переходом в другого человека. Для фильма линия с семьей Рианнон была расширена, ее сестра в исполнении сериальной звездочки Дебби Райан постоянно пошло шутит. А родители, Мария Белло («Оправданная жестокость», «Тайное окно») и Майкл Крэм («Мисс Слоун», «Потрошители»), несмотря на постигшие их проблемы, стараются сделать все для своих детей.
Главной же звездой проекта стала Энгаури Райс («Славные парни», «Роковое искушение»), ей пришлось флиртовать с массой партнеров и партнерш, а также создать по-настоящему живую героиню, которой хочется сопереживать и подбадривать. И так понятно было, особенно после образа дочери Райана Гослинга, что девочку ждет богатое на проекты будущее, и это сейчас становится еще более очевидным. Ведь девушке удается «разукрасить», казалось бы, столь стандартное для Голливуда кино, обычно снимающееся лишь для зарабатывания денег.
Картина «Привидение» - хорошее кино с отличной литературной основой, правильными мыслями и классными молодыми актерами. У фильма крутые перспективы на продолжение, т.к. очень бы хотелось узнать, что произошло с ними дальше. Прямо как у Луки Гуаданьино в его хите «Зови меня своим именем», где под микроскопом тоже рассматривали первую любовь. В общем, понятно, кто целевая аудитория у «Привидения», но отмечу, что и мужской части есть что найти при просмотре и над чем посмеяться, а может быть, осознать, что пора уже переводить встречи и гулянки на какой-то новый, взрослый уровень, ведь нельзя же бесконечно изображать из себя А и просыпаться каждое утро будто в новом теле.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 26 апреля 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Привидение»