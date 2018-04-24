«Привидение»: Рецензия Киноафиши

Любовь для всех и каждого

А живет одним днем, но однажды влюбляется в девочку Рианнон, и его существование переворачивается. Все дело в том, что А – дух, перемещающийся каждые 24 часа в новое тело, поэтому влюбленность в его случае – дело сложное и плохо реализуемое. Но он не отчаивается и пытается единственный раз в жизни рассказать о себе и попытаться понравиться Рианнон. Правда, его планам мешают: постоянно меняющаяся внешность, родители и общественность, которую волнуют обстоятельства того, что в подростков вселяется некая сущность.

Кадр из фильма «Привидение»

Режиссер кассовой романтической мелодрамы «Клятва» Майкл Сакси решил зайти на территорию, о которой в подростковых фильмах еще никто не говорил. Души и тела – это совершенно необычные для кинематографистов темы, которой касались лишь экспериментаторы сестры Вачовски, да и то «Облачный атлас» сложно назвать четким высказыванием. «Привидение» тоже стало экранизацией, автор Дэвид Левитан в своем совсем небольшом романчике рассуждает на философские темы и дает надежду даже тем, кто давно отчаялся. Его произведение – гимн толерантности и любви ко всему вокруг. И неважно, как кто выглядит, говорит, думает или что ощущает, счастья заслуживают все. Он не дает читателям простых ответов, лишь направляет их, примерно показывая в каком направлении двигаться.

Кадр из фильма «Привидение»

Кинематографисты не стали значительно отходить от литературного источника. Лишь сократили финал, то ли на продолжение задел делали, то ли Левитан сам повзрослел и попросил его изменить. А еще урезали религиозную составляющую: Натан, один из тех, в кого успел вселиться А, создает настоящий прецедент и собирает истории тех, кто тоже с таким сталкивался. В книге создается целое противостояние, в фильме же решили сосредоточиться на любовной линии главных героев. Создатели фильма также оставили в покое и электронную почту, все-таки технологии шагнули вперед, и А пользуется Инстаграмом, а не трясущимися руками открывает письма, чтобы удостовериться, что его не взломали и никто, кроме Натана и Рианнон не узнали кто он.

Кадр из фильма «Привидение»

Так же, как и герои «Гостьи» Стефани Майер и «Жены путешественника во времени» Одри Ниффенеггер, А постоянно сталкивается с внешним миром и проблемами, которые обыденны для людей, а ему доставляют массу сложностей. Он каждое утро просыпается и сначала осматривает себя и комнату, ищет телефон своего тела и выставляет будильник, чтобы оказаться в нужном месте перед сном и переходом в другого человека. Для фильма линия с семьей Рианнон была расширена, ее сестра в исполнении сериальной звездочки Дебби Райан постоянно пошло шутит. А родители, Мария Белло («Оправданная жестокость», «Тайное окно») и Майкл Крэм («Мисс Слоун», «Потрошители»), несмотря на постигшие их проблемы, стараются сделать все для своих детей.

Название

Главной же звездой проекта стала Энгаури Райс («Славные парни», «Роковое искушение»), ей пришлось флиртовать с массой партнеров и партнерш, а также создать по-настоящему живую героиню, которой хочется сопереживать и подбадривать. И так понятно было, особенно после образа дочери Райана Гослинга, что девочку ждет богатое на проекты будущее, и это сейчас становится еще более очевидным. Ведь девушке удается «разукрасить», казалось бы, столь стандартное для Голливуда кино, обычно снимающееся лишь для зарабатывания денег.

Кадр из фильма «Привидение»

Картина «Привидение» - хорошее кино с отличной литературной основой, правильными мыслями и классными молодыми актерами. У фильма крутые перспективы на продолжение, т.к. очень бы хотелось узнать, что произошло с ними дальше. Прямо как у Луки Гуаданьино в его хите «Зови меня своим именем», где под микроскопом тоже рассматривали первую любовь. В общем, понятно, кто целевая аудитория у «Привидения», но отмечу, что и мужской части есть что найти при просмотре и над чем посмеяться, а может быть, осознать, что пора уже переводить встречи и гулянки на какой-то новый, взрослый уровень, ведь нельзя же бесконечно изображать из себя А и просыпаться каждое утро будто в новом теле.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 апреля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Привидение»