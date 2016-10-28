«Макс Стил»: Рецензия Киноафиши

Геройские приключения Макса и Стила

Что будет, если попытаться скрестить Супермена и Человека-паука? Получится что-то вроде пришельца, который долго не знает о своих силах, но в подростковом возрасте они вдруг начинают проявляться. Тут хочешь, не хочешь, а узнать придётся. А кроме этого, надо будет ещё и учиться ими пользоваться, что чаще всего весьма непросто. А если снять про это существо фильм, то получится новая картина режиссёра Стюарта Хендлера «Макс Стил» («Max Steel»). Правда, наш герой не спасает мир от чьего-нибудь вторжения, но маленькое зло, с которым надо бороться, есть и у него.

Кстати, историю, которая легла в основу фильма, рассказывает одноимённый сериал 2013 года режиссёров Джереми Брауна, Логана МакФерсона и Майкла Доудинга.

Кадр из фильма «Макс Стил»

Всё начинается с переезда главного героя (как раз Макса) и его мамы в место, где первый когда-то вырос. А ещё там погиб его отец, но Макс не знает, как именно это произошло. А узнать, как водится, очень хочет, но взрослые ему не рассказывают. Рассказывают друг другу, но только не герою.

Вместе с загадкой, которая потихоньку начинает решаться, Макс неожиданно обнаруживает в себе огромную энергию, которая с трудом поддаётся контролю. Он странно воздействует на электрические приборы, мучается от головной боли, а из его рук периодически появляются странные полупрозрачные волны. Это, кстати, жидкая энергия, которая получила довольно интересную компьютерную визуализацию.

На фоне всех этих внезапных изменений появляется второй герой — пришелец Стил, который может поглощать энергию Макса, чтобы последний не взорвался. Вместе они хотят выяснить, что же случилось с отцом героя. В этом ему помогают воспоминания инопланетного пришельца, который ничего не помнит, но хотя бы знает.

Не обошлось, конечно, и без любовной линии, но от неё хочется только закатить глаза: она настолько шаблонная, что даже воспринимать её серьёзно просто невозможно.

Кадр из фильма «Макс Стил»

Вообще шаблоны «Макса Стила» это отдельная тема. В фильме перед нами стандартный набор любого фантастического боевика: герой со способностями, помощник-друг, злодей, загадка. И даже мелкие сюжетные повороты типичны до безобразия. Приключений у героев много, но нет в них ничего уникального, за что этот фильм можно было бы посоветовать к просмотру.

Бывают иногда забавные шутки, но на этом всё хорошее, что есть фильме, заканчивается. Хотя, пожалуй, к плюсам можно причислить красотку Софию (Ана Виллафейн) — девушку, которая знакомится с Максом и пытается завести с ним отношения. Вообще их отношения – это отдельный фейспалм, но на фоне остальных он ещё терпим. А вот приторный конец с объяснениями и комментариями, которые взялись непонятно откуда, совсем плох.

Кадр из фильма «Макс Стил»

Кстати, если вы ждёте множество эпичных битв в костюме, который показан на постере, вы разочаруетесь, потому в фильме этой одежды совсем мало. Герой в основном ищет ответы на возникающие вопросы, познаёт свой непонятный дар и лишь пару раз примеряет пафосный костюмчик, который показывается мельком или в темноте.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 27 октября 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Макс Стил»