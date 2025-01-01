Меню
Мария Белло
Награды
Награды и номинации Марии Белло
Maria Bello
О персоне
Фильмография
Новости
Фотографии
Награды
Награды и номинации Марии Белло
Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
