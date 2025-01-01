Меню
Киноафиша Персоны Мария Белло Награды

Награды и номинации Марии Белло

Maria Bello
Золотой глобус 2006 Золотой глобус 2006
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2004 Золотой глобус 2004
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Supporting Actress in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998 Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
