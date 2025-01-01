Меню
Награды и номинации Бетти Уайт
Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1951
Best Actress
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
