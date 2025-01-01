Меню
Киноафиша Персоны Бетти Уайт Награды

Награды и номинации Бетти Уайт

Betty White
Награды и номинации Бетти Уайт
Золотой глобус 1989 Золотой глобус 1989
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1986 Золотой глобус 1986
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1986 Primetime Emmy Awards 1986
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1975 Primetime Emmy Awards 1975
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
 Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1992 Primetime Emmy Awards 1992
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1990 Primetime Emmy Awards 1990
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1988 Primetime Emmy Awards 1988
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1977 Primetime Emmy Awards 1977
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1951 Primetime Emmy Awards 1951
Best Actress
Номинант
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Лучший WTF момент
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Премия за выдающиеся заслуги
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013 Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
