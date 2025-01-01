Меню
Анджела Бассетт
Награды
Награды и номинации Анджелы Бассетт
Angela Bassett
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Анджелы Бассетт
Оскар 2024
Honorary Award
Победитель
Оскар 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 1994
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2023
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1994
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Narrator
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1994
Best Female Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2014
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
