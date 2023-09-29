Ограбление 88, 2023

В ролях
Никан Робинсон
Rick Lewis
Dwayne Johnson-Cochran
Priest
Bentley Green
Marshall King
Precious Way
Ladonna Page
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Менхадж Худа
Сценарист
Dwayne Johnson-Cochran
Композитор
The Angel
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 23 минуты
Год выпуска
2023
Премьера онлайн
29 сентября 2023
Премьера в мире
29 сентября 2023
Дата выхода
|1 октября 2023
|Испания
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|16
|1 октября 2023
|Мексика
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|C
Производство
Bassett/Vance Productions, Gunpowder & Sky, MTV Entertainment Studios
Другие названия
Heist 88, 68th and Race, 88 Soygunu, Atraco 88, Bankrablás 88, Heist 88., O Golpe de 88, Roubo de 88, Skok z 1988, The Untitled Courtney B. Vance Project, سرقت ۸۸, Le casse de 88, Kup 88