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Ограбление 88 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Ограбление 88
4.9

Ограбление 88

, 2023
Heist 88
США / криминал, драма / 18+
Трейлеры
4.9
Ограбление 88 - Трейлер
Ограбление 88  Трейлер

В ролях

Кит Дэвид
Кит Дэвид
Кортни Б. Вэнс
Кортни Б. Вэнс
Jeremy Horne
Киша Шарп
Чарльз Гарднер
Чарльз Гарднер
Никан Робинсон
Rick Lewis
Dwayne Johnson-Cochran
Priest
Bentley Green
Marshall King
Akili Ni Mali
Singer
Bryan Kelly
Mario
Ксавьер Скотт
Danny Pugh
Precious Way
Ladonna Page
Mariah Gordon
Brandy
Режиссер Менхадж Худа
Сценарист Dwayne Johnson-Cochran
Композитор The Angel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 29 сентября 2023
Премьера в мире 29 сентября 2023
Дата выхода
1 октября 2023 Испания 16
1 октября 2023 Мексика C
Производство Bassett/Vance Productions, Gunpowder & Sky, MTV Entertainment Studios
Другие названия
Heist 88, 68th and Race, 88 Soygunu, Atraco 88, Bankrablás 88, Heist 88., O Golpe de 88, Roubo de 88, Skok z 1988, The Untitled Courtney B. Vance Project, سرقت ۸۸, Le casse de 88, Kup 88

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 29 апреля 2025

Трейлеры фильма

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Ограбление 88 - Трейлер
Ограбление 88 Трейлер
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