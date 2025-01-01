Меню
Мартин Ландау
Награды
Награды и номинации Мартин Ландау
Martin Landau
О персоне
Фильмография
Награды
Оскар 1995
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 1990
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1989
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1995
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1989
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 1968
Best TV Star - Male
Победитель
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1968
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1967
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1995
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Берлинале 1990
Камера Берлинале
Победитель
