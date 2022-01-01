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Лолита Давидович
Лолита Давидович
Lolita Davidovich
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Лолита Давидович
Lolita Davidovich
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Дата рождения
15 июля 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Биография Лолита Давидович
Родилась 15 июля 1961 года. Лондон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Лолита Давидович
Париж, вино и романтика
мелодрама
2019, Болгария
6.0
Дальняя дорога
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Поселенцы
криминал, драма
2014, США
5.0
Голливудские копы
боевик, драма, комедия, криминал
2003, США
6.0
Проклятый сезон
боевик, криминал, драма
2002, США / Германия
6.0
Из джунглей в джунгли
комедия, семейный
1997, США / Франция
5.0
Вердикт: Суд над МакМартинами
драма, триллер
1995, США
7.0
Перекресток
драма
1994, США
6.0
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