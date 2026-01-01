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Энтони Бирн
Энтони Бирн Anthony Byrne
Связи Энтони Бирна
Натали Дормер
Натали Дормер в отношениях с 2006 года
Киноафиша Персоны Энтони Бирн

Энтони Бирн

Anthony Byrne

Дата рождения
9 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Драматический актёр

Биография Энтони Бирна

Родился 9 сентября 1975 года. Дублин, Ирландия.

Связи Энтони Бирна
Натали Дормер
в отношениях с 2006 года Натали Дормер

Популярные фильмы

Гангстерленд 8.8
Гангстерленд (2025)
Острые козырьки 8.7
Острые козырьки (2013)
Последнее королевство 8.3
Последнее королевство (2015)

Фильмография Энтони Бирна

Гангстерленд 8.8
Гангстерленд
драма, криминал 2025, США/Великобритания
Не говори ничего 8
Не говори ничего
драма, исторический, мини-сериал 2024, США/Ирландия
Спецназ: Львица 8
Спецназ: Львица
триллер, боевик, драма 2023, США
Девять совсем незнакомых людей 6.6
Девять совсем незнакомых людей
триллер, мистика 2021, США
TheatreHD: RSC: Как вам это понравится 6.9
TheatreHD: RSC: Как вам это понравится RSC: As You Like It
спектакль 2019, Великобритания
TheatreHD: RSC: Мера за меру 7.7
TheatreHD: RSC: Мера за меру Measure for Measure
спектакль 2019, Великобритания
TheatreHD: RSC: Антоний и Клеопатра 6.1
TheatreHD: RSC: Антоний и Клеопатра Anthony and Cleopatra
спектакль 2017, Великобритания
Невидимка 6
Невидимка In Darkness
триллер 2017, США
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Новости о Энтони Бирне
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