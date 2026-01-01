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Энтони Бирн
Anthony Byrne
Связи Энтони Бирна
Натали Дормер
в отношениях с 2006 года
Киноафиша
Персоны
Энтони Бирн
Энтони Бирн
Anthony Byrne
Дата рождения
9 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
Биография Энтони Бирна
Родился 9 сентября 1975 года. Дублин, Ирландия.
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Связи Энтони Бирна
в отношениях с 2006 года
Натали Дормер
Популярные фильмы
8.8
Гангстерленд
(2025)
8.7
Острые козырьки
(2013)
8.3
Последнее королевство
(2015)
Фильмография Энтони Бирна
8.8
Гангстерленд
драма, криминал
2025, США/Великобритания
8
Не говори ничего
драма, исторический, мини-сериал
2024, США/Ирландия
8
Спецназ: Львица
триллер, боевик, драма
2023, США
6.6
Девять совсем незнакомых людей
триллер, мистика
2021, США
6.9
TheatreHD: RSC: Как вам это понравится
RSC: As You Like It
спектакль
2019, Великобритания
7.7
TheatreHD: RSC: Мера за меру
Measure for Measure
спектакль
2019, Великобритания
6.1
TheatreHD: RSC: Антоний и Клеопатра
Anthony and Cleopatra
спектакль
2017, Великобритания
6
Невидимка
In Darkness
триллер
2017, США
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