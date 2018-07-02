«Невидимка»: Рецензия Киноафиши

Криминал в темноте

Слепая девушка София (Натали Дормер) живёт в одиночестве, играет на пианино в оркестре и немного общается с Вероникой (Эмили Ратаковски), живущей по соседству. В один вечер София становится свидетелем шумной сцены между соседкой и каким-то мужчиной. В тот же вечер Вероника выбрасывается из окна. Тот факт, что девушка была дочерью международного преступника, привлекает внимание полиции. А её непродолжительная встреча с Софией в лифте затягивает последнюю в водоворот криминала и почти шпионских страстей. Но выясняется, что и сама слепая девушка не так проста, как кажется на первый взгляд.

Кадр из фильма «Невидимка»

Фильм «Невидимка» (в оригинале In darkness — «В темноте») — полностью авторский проект режиссёра, сценариста и продюсера Энтони Бирна. И неудивительно, что на главную роль он взял свою подругу Натали Дормер. Хотя здесь нельзя сказать, что актриса попала в фильм благодаря близости с режиссёром. Скорее наоборот — её популярность привлекает больше внимания к фильму не слишком известного автора. К тому же Дормер поучаствовала и в написании сценария картины, и в её продюсировании. Всё это накладывает свой отпечаток: фильм выглядит нестандартно и неожиданно, но при этом с определённого момента в нём начинается каша, которую мог бы исправить более талантливый сценарист.

Кадр из фильма «Невидимка»

Первое, что привлекает внимание в картине — звук. В противовес «Тихому месту», где был важен каждый шорох и шум, «Невидимка» показывает жизнь человека в окружении громких звуков. Это позволяет зрителю чуть лучше почувствовать ощущения незрячего. Из общего городского шума выделяются какие-то отдельные слова, музыка, стук и грохот. В связке с резким переключением планов это даёт очень яркий эффект присутствия. Здесь, конечно, поначалу можно придираться к тому, насколько реалистичен образ Дормер и обстановка в её квартире. Но потом это желание пропадает, а в итоге почти все вопросы и нестыковки в фильме будут разъяснены.

Кадр из фильма «Невидимка»

Но, к сожалению, это не придаёт фильму целостности. Начало сюжетной части выглядит действительно интересным: гибель соседки, назойливый полицейский, таинственная флэшка, которую все ищут. История обещает показать эмоциональный триллер, где слабая героиня будет спасаться от злодеев и полиции. Однако, как только зритель начнёт верить в эту атмосферу, в сюжете поменяется всё: мотивация персонажей, динамика, расстановка сил и даже сам жанр. Поначалу это вызывает приятное удивление — настолько неожиданные повороты ход действительно смелый. Но именно в этой части становится слишком заметна нестройность сценария.

Кадр из фильма «Невидимка»

В фильм длительностью чуть более полутора часов попытались уместить сразу всё: историю спасения и мести, рассказ о геноциде (иногда слишком напоминающий «Телохранителя киллера»), криминал, шпионские страсти, небольшую любовную линию, пару твистов и ещё многое другое. Совершенно очевидно, что времени на каждую из этих линий просто не хватило. Пытаясь добавить динамики и глубины во второй части картины, авторы потеряли ту самую атмосферность, которая привлекала внимание в начале. Персонаж Эда Скрейна внезапно превращается в супергероя, а главный злодей, которого сыграл Ян Бейвут, уже сочетает в себе буквально все отрицательные человеческие качества.

Кадр из фильма «Невидимка»

Здесь снова спасает только отличная операторская работа в сочетании с простым, но очень аккуратно подобранным саундтреком. К тому же большинство актёров сыграли свои роли очень живо и без лишнего гротеска, а Натали Дормер, которой здесь уделено максимум времени, отлично вписалась в образ. Так что наслаждение картинкой и звуком в фильме практически гарантировано. Но в остальном и сама идея, и съёмки заслуживают гораздо большей продуманности, чем хаотичное наслоение историй друг на друга. И дополняет всё финальный поворот сюжета, который сначала выглядит очень впечатляюще, но при более внимательном осмыслении окончательно ломает всю идею фильма.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 июня 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Невидимка»