«Союз зверей: Спасение двуногих»: Рецензия Киноафиши

Пес Роджер живет в технологичном мегаполисе Робо-Сити. За порядком здесь следят роботы, убирая грязь в домах и на улицах и даже работая в полиции. Хозяева же, отправляясь по своим делам, оставляют домашних животных в удобных залах отдыха. Но Роджеру повезло меньше. Он — уличный бродяга, которому приходится добывать еду себе и близким всеми возможными способами. Однако после того, как злой мэр города выгоняет всех людей, чтобы создать идеальное общество машин, именно Роджер возглавит команду животных, которые дадут отпор захватчикам.

Итак, мультфильм про животных в мегаполисе. Нет, это не развитие и копирование идей «Зверополиса» или его клона «Зверопой», а скорее возвращение к «Тайной жизни домашних животных». Причем этот предшественник гораздо ближе новому мультфильму, чем первая часть самой франшизы «Союз зверей».

Союз зверей: Спасение двуногих

Оригинальный «Союз зверей» немца Райнхарда Клоосса рассказывал про необычную команду диких животных и их выживание. В продолжении режиссер смешал вообще всё: людей, роботов, злодея, странно напоминающего Альтрона из марвеловских «Мстителей», множество идей из других мультфильмов. Вот только он забыл о двух главных составляющих: визуальном ряде и интересной истории.

С первым всё просто: со времен изначального «Союза зверей» графика совершенно не улучшилась. Вот только то, что казалось более-менее приемлемым в 2010 году, сейчас ужасно режет глаз. Практически во всех сценах фоны абсолютно статичные, ни о какой полноценной проработке кадров речи вообще не идет.

То есть анимированные герои перемещаются вдоль плоских картинок, и, кроме основных деталей, в кадре не двигается ничего. В любых пяти минутах «Зверополиса» больше жизни, чем во всем «Спасении двуногих». Для простоты животных даже чаще всего показывают с одних и тех же ракурсов. Экшен-сцены вроде драк и вовсе иногда оставляют за кадром. Первый раз это кажется смешно и оригинально, но потом понятно, что дело в банальной лени.

Союз зверей: Спасение двуногих

Но даже это можно было бы простить. Мелким студиям, конечно, и не снились бюджеты Walt Disney или Illumination. Вот только с сюжетом создатели обошлись еще хуже, чем с графикой. Люди, которые появляются в начале мультфильма, вообще не нужны дальше, героев слишком много, и некоторые из них так и не сыграют своей роли. А троица второстепенных злодеев кажется попросту лишней. Они не делают, в общем-то, ничего, лишь читают неуместный рэп.

Но главное: основную нагрузку решили возложить на текстовый юмор. То есть в некоторое моменты персонажи буквально останавливаются и долго говорят друг с другом или новыми встречными. Для этого в озвучку набрали довольно известных артистов: от Натали Дормер до Эдди Марсана. Вот только от скуки это спасает слабо. В первую очередь потому, что с самой стилистикой подачи не определились.

Союз зверей: Спасение двуногих

Для взрослой и социальной иронии «Союз зверей» слишком простой и неуклюжий, экологическая тема подается чересчур прямо и однобоко. А для детской наивности в нем много намеков на заигрывания и прочие двусмысленности даже с сексуальным подтекстом. Мало того, в сюжете проскакивает необъяснимая мрачность и жестокость, что тоже плохо стыкуется с детской атмосферой.

Впрочем, зрители младшего возраста, возможно, не заметят всех этих тонкостей. Тем, кто соскучился по картинам, подобным «Тайной жизни домашних животных», новый «Союз зверей» подарит полтора часа наблюдения за приключениями четырехлапых, но разумных героев. Заодно дети могут познакомиться с такими необычными животными, как обезьяна носач или комодский варан.

Но лучше не ждать от этой истории ни активного действия, ни хорошей проработки анимации: мультфильм больше напоминает телевизионные работы, а не полнометражные творения для большого экрана.

Алексей Хромов