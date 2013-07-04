Полуденная нега
– Рэйчел — образованная и привлекательная домохозяйка, тридцати с лишним лет, живущая среди творческой богемы Лос-Анджелеса в одном из самых богатых районов города — Сильвер-Лейк. На первый взгляд у неё есть всё: роскошный благоустроенный дом, успешный муж, прелестный ребёнок и огромное количество хипстерской одежды. Однако почему же она изнывает от тоски? Измученная скукой, Рэйчел отправляется в стриптиз-клуб, надеясь оживить свой брак и встречает там стриптизёршу МакКенну. Желая наставить её на путь истинный, Рэйчел нанимает её няней в свою семью. Этот поступок приводит к цепочке неожиданных и ярких событий в жизни Рэйчел и всего её окружения.
