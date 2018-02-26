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Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Постер к сериалу Крайний космос
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
8 постеров
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Крайний космос
Крайний космос (2018 - …) Final Space 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TBS
Продолжительность 18 часов 0 минут
О чем сериал

«Крайний космос» — анимационный сериал в духе «Рика и Морти» и «Солнечных противоположностей». В центре сюжета — Гэри Гутспид, уже 5 лет отбывающий заключение на тюремном корабле в космосе. Когда до конца срока остается всего неделя, его унылая жизнь с раздражающим психологически компаньоном Кевином и искусственным интеллектом Хью резко меняется из-за встречи с Пряником — очень милым с виду разрушителем планет. Позже к нему присоединяются охотник за головами Авокато и девушка его мечты Квин. Всем вместе им предстоит стать семьей и спасти вселенную.

 

Крайний космос - трейлер сериала
Крайний космос
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Олэн Роджерс
Олэн Роджерс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейн Линч
Джейн Линч A.V.A.
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант Lord Commander
Тика Самптер
Тика Самптер Nightfall
Тика Самптер
Тика Самптер Captain Quinn Aragon
Стивен Ян
Стивен Ян Little Cato
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Крайний космос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Крайний космос - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 13 эпизодов
 
Крайний космос - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 13 эпизодов
 
Новости о сериале
Мультсериал «Крайний космос» завершится третьим сезоном
Мультсериал «Крайний космос» завершится третьим сезоном
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Кадры из сериала
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