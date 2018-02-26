«Крайний космос» — анимационный сериал в духе «Рика и Морти» и «Солнечных противоположностей». В центре сюжета — Гэри Гутспид, уже 5 лет отбывающий заключение на тюремном корабле в космосе. Когда до конца срока остается всего неделя, его унылая жизнь с раздражающим психологически компаньоном Кевином и искусственным интеллектом Хью резко меняется из-за встречи с Пряником — очень милым с виду разрушителем планет. Позже к нему присоединяются охотник за головами Авокато и девушка его мечты Квин. Всем вместе им предстоит стать семьей и спасти вселенную.