Персоны
Джейн Линч
Награды
Награды и номинации Джейн Линч
Jane Lynch
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джейн Линч
Золотой глобус 2011
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Победитель
Золотой глобус 2010
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Победитель
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Победитель
Победитель
Outstanding Narrator
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Победитель
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Host for a Game Show
Номинант
Primetime Emmy Awards 2022
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Outstanding Host for a Reality or Reality-Competition Program
Номинант
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Победитель
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2013
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
