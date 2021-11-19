Американский мультипликационный сериал «Шпионка Гарриет» - это история об 11-летней девочке по имени Гарриет, которая твердо знает, чего она хочет добиться в жизни. У героини есть мечта - стать знаменитой писательницей. При этом Гарриет убеждена, что писать хорошие книги может только тот, кто обладает обширными познаниями в различных областях. Будучи от природы любопытной и легко увлекающейся натурой, девочка тут же придумывает план. Она станет шпионкой! События разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов.