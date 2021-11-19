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Постер к сериалу Шпионка Гарриет
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Киноафиша Сериалы Шпионка Гарриет
Шпионка Гарриет (2021 - …) Harriet the Spy
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 3 часа 50 минут
О чем сериал

Американский мультипликационный сериал «Шпионка Гарриет» - это история об 11-летней девочке по имени Гарриет, которая твердо знает, чего она хочет добиться в жизни. У героини есть мечта - стать знаменитой писательницей. При этом Гарриет убеждена, что писать хорошие книги может только тот, кто обладает обширными познаниями в различных областях. Будучи от природы любопытной и легко увлекающейся натурой, девочка тут же придумывает план. Она станет шпионкой! События разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов.

Шпионка Гарриет - трейлер первого сезона
Шпионка Гарриет
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейн Линч
Джейн Линч
Бампер Робинсон
Бампер Робинсон
Бини Фелдштейн
Бини Фелдштейн
Криспин Фриман
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шпионка Гарриет - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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