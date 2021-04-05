«100% Волк»: Рецензия Киноафиши

Иногда даже легенды и сказания могут ошибаться. Оборотни действительно существуют, но их кровожадность и агрессивность сильно преувеличены. Стоит взойти луне, как люди в волчьем обличии отправляются охранять городские улицы и помогать оказавшимся в беде. Но один из таких рейдов оставляет стаю без вожака, а Фредди Люпина – без отца. И вот спустя годы этот титул должен перейти сыну, после его первого превращения. Однако на церемонии всех ждет неприятный сюрприз, ведь мальчик оборачивается не статным волком, а маленьким пуделем. Стая дает Фредди сутки, чтобы исправить ситуацию или им придется выбрать нового лидера, за которым смогут последовать остальные. Единственной зацепкой становится давно утерянный артефакт, способный оповещать о приближении оборотней. Возможно, если вернуть его на место, то проклятье обернется вспять и подарит Фредди подобающий вожаку облик.

В мультфильме довольно мало мифологии. История очень схематично рассказывает об устройстве мира вервольфов и буквально берет самые базовые принципы трансформации под лунным светом. За этим следует приятная неожиданность, и пред нами предстают не кровожадные монстры, а вполне себе дружелюбные волки. Их единственная неприязнь – собаки, в особенности уличные дворняги. Обе стороны уже не помнят, как зародилась эта война, но зато псы хорошо знают байки об оборотнях, питающихся собачатиной на завтрак. На их различиях и строится сюжет, выводя на первый план личные качества героев, а не их происхождение. Суровый внешний вид окажется далеко не главным качеством, уступая место отваге и преданности, способным дать шанс даже пуделю проявить себя.

100% Волк

Сюжет в первую очередь ориентируется на детей. Для них в истории будет множество неожиданностей и оглушительных поворотов: друзья обернутся врагами, а недавние злодеи станут верными товарищами. Само приключение полно ярких моментов с погонями, организацией побега и запоминающимися столкновениями с многочисленными противниками. Забавно выглядит сюжетная линия, в которой главный герой, всю жизнь готовящийся стать серьезным волком, вынужден привыкать к собачьим инстинктам.

При этом в мультфильме нет глубоких размышлений или второго дна. Все смыслы лежат на поверхности и очень детально проговариваются героями, становясь понятными даже совсем юным зрителям. Мультфильм учит простым вещам: верить в себя, не судить других лишь по внешности и полагаться на верных друзей. Также одной из центральных тем становится тяжесть возложенных ожиданий, которая будет понятна скорее взрослым. Вся мораль аккуратно вплетена в сюжет: она действительно становится следствием приключений и наглядно показывает плюсы правильного жизненного выбора.

100% Волк

Мультфильм имеет довольно красочное исполнение. Главный герой почти сразу получает выделяющиеся ярко-розовые волосы, а облики как людей, так и волков, наполнены аристократичностью. Больший акцент сделан на собаках. Каждая из них имеет запоминающийся внешний вид, который подчеркивает уникальный характер уличной команды дворняг. Графика пусть и не выделяется большой детализацией, но за счет дизайна животных выглядит приятно и, главное, позволяет создать должную динамику.

«100% волк» получился отличным приключением для всех возрастов. Здесь много обаятельных героев, увлекательный сюжет, полный неожиданных поворотов, милый юмор и масса забавных ситуаций, которые подкрепляет хорошее графическое исполнение. Рядом и важные для подрастающего зрителя темы о вере в себя и проявлении лучших качеств, не взирая на взгляды окружающих и тяжесть возложенных ожиданий. Эта универсальная история подойдет для семейного просмотра.