Киноафиша
Персоны
Кристофер Ллойд
Награды
Награды и номинации Кристофера Ллойда
Christopher Lloyd
Награды и номинации Кристофера Ллойда
Primetime Emmy Awards 1992
Лучший актёр в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Победитель
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actor in a Comedy or Variety or Music Series
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
