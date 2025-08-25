«Никто 2»: Рецензия Киноафиши

Вышедший четыре года назад боевик «Никто» (2021) получил продолжение. Стоило ли вообще делать сиквел? На этот вопрос сразу ответить сложно, потому что оригинал был действительно чересчур хорош. Изменился не только сеттинг (маленький туристический городишко), но и творческая группа: режиссер Илья Найшуллер уступил место Тимо Тьяджанто, известному своими кровавыми азиатскими боевиками. Разбираемся, почему «Никто 2» смотрится как шаблонный недосиквел.

Первый «Никто» действительно удивил зрителей. Обычный аудитор Хатч Мэнселл (Боб Оденкерк) после ограбления дома вспоминает о своем шпионском прошлом и вступает в кровавое противостояние с бандитами. За маской заурядного семьянина скрывался экс-киллер. Взять хотя бы сцену в автобусе, в которой Хатч без передышки перебил целую банду (одним дублем!) или довел дело до финальной расправы, где герой поджег украденные деньги русской мафии. Эти и другие моменты сделали из рядового боевика действительно особенное кино, наполненное тонкой иронией и безумной решимостью.

В сиквеле «Никто» ситуация выстраивается иначе. Устав от работы на «Барбера» и жестокой разборки с русской мафией, Хатч пытается вернуть привычную жизнь. Он отвозит жену Бекку (Конни Нильсен) и детей на отдых в городок Пламмервилл, куда ездил в детстве с отцом и братом. Но и здесь никакого покоя. Сын Мэнселла ввязывается в конфликт с местной шпаной, что становится поводом для очередной драки. Хатч сталкивается с местным шерифом Абелем (Колин Хэнкс), работающим на могущественную преступницу Лендину (Шэрон Стоун). Как и в оригинале, каждый шаг героя вовлекает его в новую потасовку: хочет уйти — получит войну. И вот Мэнселл снова вооружается и заручается поддержкой семьи, чтобы восстановить справедливость.

Однако сюжет «Никто 2» не выдерживает никакой логики. Лейтмотив первой картины был почти обыденным — плохие парни ограбили не того парня. Здесь же история держится на абсурдных совпадениях. Почему весь городок насквозь криминальный? Откуда взялся продажный шериф Абель, который удивительным образом работает именно на Лендину? В сценарии не видно ни капли правдоподобия: каждое событие словно наскоро причесано под очередное сражение. Картина не пытается замаскировать глупости тонкими юмористическими ходами — наоборот, монтаж постоянно напоминает, что мы просто смотрим расчлененное однотипное действо.

Самое досадное — экшен и драки утратили задор Найшуллера. У Тьяджанто есть рукавица виртуоза направленной жестокости («Рейд: Пуля в голове» тому пример), но здесь его боевые сцены кажутся стандартными и пресными. Нет ни хитроумных постановок, ни долгих дублей одним кадром. Бои выглядят гладко, но лишены смысла. Герой и злодеи словно висят в воздухе, каждый удар разбавлен монтажным кадром без отдачи. Размах кулаков есть, но весь смысл ускользает — вместо танца на ножах мы видим обычный стерильный мордобой.

Достается и актерам. Шэрон Стоун в роли Лендины превратилась в карикатуру на себя. Ее босса-психопатку можно было бы удостоить «Золотой малины» за буйный перфоманс. Неуклюжие приказы и истерики наделяют фильм ненужным клишированным «злодейским гламуром». Конни Нильсен, напротив, осталась образцово-сдержанным центром семьи. Она хорошо выглядит, но на экране находится лишь для галочки.

Другие герои тоже не становятся откровением. RZA и Колин Сэлмон мелькают лишь в эпизодах. Колин Хэнкс сыграл загребущего шерифа без тени харизмы — типичный провинциальный бэд гай с потоком угроз. Сцены с его участием поданы сухо, без игры слов и без глубины — в общем, зло в чистом виде. И даже несчастный Кристофер Ллойд (отец главного героя) ничем не удивляет — его эфемерный образ из первого фильма служит лишь для полноты семейной драмы.

В итоге «Никто 2» скорее заставляет задуматься: зачем все это? Без Найшуллера и его дерзкого почерка осталась лишь калька с боевиков десятилетней давности. Стоило ли снимать сиквел? Если уж очень хочется продолжения, то надо было сделать его искрометным, а не просто повторить чужую конструкцию. Зрителю же лучше пересмотреть первую часть: там есть настоящий драйв, а «Никто 2» лишь грустно бледнеет на фоне оригинала.

Кто-то может считать «Никто 2» приемлемой разовой забавой с брутальными сценами, но назвать его достойным наследником первого фильма язык не повернется. Если искать в «Никто 2» хоть каплю новизны, ее там не найти. Фильм легко выветривается из головы сразу же после титров. Это лишний раз доказывает, что сиквел, к сожалению, оказался никем.