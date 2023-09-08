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Киноафиша Новости Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина»

Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина»

8 сентября 2023 15:45
Аквафина и Сандра О намерены сорвать большой куш в трейлере комедии «Леди-викторина»

Актрисы сыграли сестер, которые вынуждены срочно найти крупную сумму денег, чтобы оплатить долги своей связавшейся с гангстерами матери.

Студия 20th Century и стрим-сервис Hulu представили трейлер комедии «Леди-викторина» от продюсеров «Барб и Звезда едут в Виста дель Мар».

«Леди-викторина» расскажет об Анне (Аквафина) и ее сестре Дженни (Сандра О), которые ищут способ оплатить долги своей матери, прогоревшей на азартных играх. Как можно в сжатые сроки раздобыть 80 тысяч долларов? Анна, обладающая необычным талантом запоминать разнообразные странные факты, решает стать участницей знаменитой телевикторины Jeopardy. Таким образом, когда доходит до того, что гангстеры похищают любимого пса Дженни в качестве компенсации за долги, сестры отправляются в путешествие через всю страну, чтобы оказаться в студии Jeopardy и выиграть главный приз.

Вместе с Аквафиной и О в именитый актерский состав вошли Уилл Феррелл, сыгравший ведущего Jeopardy, Джейсон Шварцман, Холланд Тейлор и Тони Хейл. Режиссером выступает Джессика Ю («Это мы»). Сценарий написала Джен Д’Анджело («Фокус-покус 2»).

Премьера «Леди-викторины» состоится завтра в рамках кинофестиваля в Торонто. На Hulu фильм выйдет 3 ноября.

Фото: 20th Century Studios
Елена Королева
Елена Королева
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