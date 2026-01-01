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Награды и номинации Арми Хаммера

Armie Hammer
Награды и номинации Арми Хаммера
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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