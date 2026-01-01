Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Арми Хаммер
Награды
Награды и номинации Арми Хаммера
Armie Hammer
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Награды и номинации Арми Хаммера
Золотой глобус 2018
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Морковную ботву больше не выбрасываю и вам не советую: тащу на кухню и всю зиму радуюсь своей хитрости
Деревянный забор и профлист – уже прошлый век: вот 3 варианта на замену – в разы удобнее и моднее
В «Чижик» несусь сломя голову за прозрачной клеенкой – но стелю не на стол: всего за 50 рублей защищает мне полдома
«Смотрю вторые сутки нон-стопом»: этот детектив НТВ внезапно полюбили даже зумеры — «Невскому» такое и не снилось
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
Не хуже Netflix с HBO: все 4 серии новинки Okko с Васильевым проглотил за ночь — уже круче «Невского» и «Слова пацана»
10 приключенческих фильмов 2023-2026 годов с высокими баллами на IMDb: от «Безумного Макса» до «Одиссеи»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить